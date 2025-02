Jugendamt nimmt Baby weg: Bürgergeld-Empfänger aus „Hartz Rot Gold“ rauchen weiter in der Wohnung

Wegen Kindeswohlgefährdung hat das Jugendamt den kleinen Josch in Obhut genommen. Olaf und Jessica aus „Hartz Rot Gold“ wollen ihr Baby zurück – die Eltern rauchen unterdessen weiter in der Wohnung.

Olaf und Jessica sind zurück in Bremerhaven, nachdem sie zuletzt in Hamburg vor Gericht standen, um die Rückführung ihres Sohnes Josch zu erwirken. Das Jugendamt hatte ihn aufgrund von Kindeswohlgefährdung in Obhut genommen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jenny sind sie in ihrer alten Wohnung verabredet, um einige Dinge abzuholen.

Olaf und Jessica kämpfen weiter um Baby Josch

Das Paar will von Bremerhaven in die Wohnung des verstorbenen Vaters von Olaf nach Hamburg ziehen. „Wir müssen die Wohnung safe haben und beim Jobcenter angemeldet sein. Oder ich müsste ins Mutter-Kind-Heim, da würde ich Josch von heute auf morgen kriegen“, sagt die Protagonistin in den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“.

Jessica und Olaf haben sich für die Wohnung entschieden – nach und nach gelingt es auch, die Auflagen der Behörde zu erfüllen. „Damit er endlich wegkommt von der Pflegemama und sich endlich an uns gewöhnt“, meint Jessica.

Das Kinderzimmer ist derzeit noch mit Kartons vorgestellt. Und auch um den Zigarettenkonsum muss sich das Paar noch Gedanken machen. „Wir rauchen aktuell noch drin, aber ab dem Tag, wenn wir wissen, dass er zurückkommt, wird hier nicht mehr geraucht, sondern draußen“, erklärt das Paar bei „Hartz Rot Gold“. Denn der starke Zigarettenkonsum war neben der Wohnsituation einer der Gründe, weshalb das Jugendamt zu der Einschätzung gekommen ist, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.

Mietschulden: „Das Jobcenter wäre bereit, die zu übernehmen“

Doch die Herausforderungen für das Paar sind noch längst nicht überwunden: Neben der Rückkehr ihres Sohnes muss auch geklärt werden, ob das Jobcenter die Mietschulden für ihre Hamburger Wohnung übernehmen wird. Die angehäuften Mietschulden des Vaters von Olaf belaufen sich auf 3372 Euro. „Das Jobcenter wäre bereit, die zu übernehmen“, zeigt sich Olaf glücklich.

