„Hartz Rot Gold“: Olaf schlägt schwangere Verlobte – Polizeieinsatz und Drehabbruch!

Jessica und Olaf erwarten ihr erstes Kind. Bei den Protagonisten aus „Hartz Rot Gold“ hängt jedoch der Haussegen schief – es kommt zu Handgreiflichkeiten. Danach folgt ein Polizeieinsatz und auch der Dreh wird abgebrochen.

Jessica und Olaf möchten zukünftig in Hamburg leben und Bremerhaven am liebsten den Rücken kehren. Schließlich hatte sich für die werdenden Eltern nach dem Tod von Olafs Vater die Gelegenheit geboten, seine Wohnung zu übernehmen. Doch ein Anruf von der Bank stellt den Plan nun auf den Kopf. Scheitert der Traum am Ende an der Bürokratie?

Die Bank stellt sich nach der Beantragung des Erbscheins quer. Denn eigentlich dachte der 53-Jährige, dass auf dem Konto noch um die 3.000 Euro vorhanden sind – stattdessen ist der Betrag deutlich niedriger. „Er hatte nur 900 Euro auf dem Konto, bevor er abgenippelt ist“, sagt Olaf bei „Hartz Rot Gold“.

Das Paar muss sich nun zusätzlich auch noch um die Mietrückstände des Verstorbenen kümmern. Olaf platzt vor Wut und ist stocksauer: „Wenn der ganze Kram vorbei ist und jemand von meiner Verwandtschaft kratzt noch mal ab – diese Scheiße mach’ ich nicht noch mal mit.“

Olaf ist nach dem Gespräch fassungslos und verärgert. Er ist überfordert mit den Erbschaftsangelegenheiten und projiziert seine Wut plötzlich auf die hochschwangere Jessica. Die Situation droht zu eskalieren.

„Wenn du weitermachst, dann baller‘ ich dir eine, aber ganz gewaltig“

Seine Verlobte spricht an, dass man in eine andere Mietwohnung in Bremerhaven ziehen könnte. Das bringt das Fass endgültig zum Überlaufen bei Olaf: „Lass uns das eine doch erst mal abschließen. Langsam werde ich sauer und dann fang’ ich an zu schreien. Und wenn du weitermachst, dann baller‘ ich dir eine, aber ganz gewaltig.“

Dreharbeiten vor Abbruch – nur eine Paartherapeutin kann noch helfen

Und so kommt es dann auch – gegenüber seiner schwangeren Verlobten Jessica wird Olaf handgreiflich. Er verpasst ihr eine Ohrfeige – die Szenen wurden bei „Hartz Rot Gold“ nicht gezeigt. Danach wird die Polizei informiert. Und damit die Dreharbeiten fortgesetzt werden können, wird eine Bedingung gestellt – eine Paartherapeutin muss her. Jessica verzichtet zwar auf eine Anzeige, aber stellt klar: „So etwas ist noch nie vorgefallen, aber das darf nicht noch mal passieren. Ich war geschockt.“

Jessica sagt abschließend: „Wenn er mich noch mal anfasst und es würde öfter passieren, bin ich definitiv weg. Aber weil er ziemlich an mir hängt, macht er es auch nicht mehr.“ Mit einem Blumenstrauß will sich Olaf schließlich bei ihr entschuldigen.

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI täglich um 16.05 Uhr.