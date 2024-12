„Hartz Rot Gold“: Olaf wird gegenüber seiner schwangeren Freundin Jessica handgreiflich!

Beziehungskrise bei Olaf und Jessica: Der 53-Jährige wurde gegenüber seiner schwangeren Freundin handgreiflich. Nun will sich der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ entschuldigen. Wird sie ihm verzeihen?

Im Januar zeigt RTLZWEI neue Folgen der Sozialdoku „Hartz Rot Gold“. In der Sendung werden Menschen begleitet, welche mit wenig Geld auskommen müssen und das sorgt in vielerlei Hinsicht für zahlreiche Probleme. Und auch sonst läuft es bei einigen Protagonisten nicht rund – so auch bei Olaf und Jessica. Denn das Paar steckt in einer Beziehungskrise.

Die Situation eskaliert – Olaf geht auf Jessica los

Olaf (53) ist in Erklärungsnot. Nach seinem Ausraster aufgrund eines Anrufes von der Bank und der Handgreiflichkeit gegenüber seiner schwangeren Freundin Jessica (38) haben die beiden mehrere Sitzungen bei einer Paartherapeutin absolviert. Olaf ist einsichtig und möchte sich noch einmal bei seiner Freundin entschuldigen.

Wird Jessica ihm verzeihen?

Für seine Entschuldigung auf einer Parkbank hat Olaf einen Blumenstrauß besorgt – dass er einen Fehler begangen hat, ist ihm offenbar bewusst. Aber wird Jessica ihm verzeihen oder sich sogar von ihm trennen?

Nicht die erste Beziehungskrise bei dem Paar

Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar mit Problemen in der Beziehung zu kämpfen hat. Während der Schwangerschaft kam es zwischen Olaf und Jessica immer wieder zu Streit. Das Paar wollte bis zur Geburt des Kindes aus der Wohnung ausziehen, da diese von Schimmel befallen ist. Da Jessica jedoch einen wichtigen Telefontermin verpasst hat, fiel die Chance auf eine potentielle Wohnung ins Wasser.

Auch um die essenzielle Schwangerschaftsunterstützung von der Caritas kümmerte sich Jessica nicht. Die Untätigkeit seiner Freundin brachte Olaf auf die Palme. Als er sogar mit einer Trennung droht, eskalierte die Situation. „Das mit dir gucke ich mir nicht mehr lange an. Ich bin bereit dazu, mir eine eigene Wohnung zu suchen. Und dass ich die Beziehung zwischen uns beiden komplett beende. Aber komplett“, verkündete der Bürgergeld-Empfänger damals bei einem Streit.

Olaf wetterte weiter: „Ich kümmere mich dann um das Kind, da lasse ich dich nicht hängen. Aber mit dir persönlich möchte ich nichts mehr zu tun haben. Entweder findest du eine Lösung, dass du dich änderst oder es geht ganz schnell, dass morgens ein Zettel auf dem Tisch liegt und ich weg bin.“ Jessica hat damals versprochen, sich zu ändern – doch nun hat Olaf selbst die Kontrolle verloren und wurde handgreiflich. Der Haussegen hängt mal wieder schief bei dem Paar.

Die Folge von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI am 13. Januar 2025 um 16.05 Uhr.