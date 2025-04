„Das Supertalent“ 2025: Das sind die Kandidaten der zweiten Show

Auf geht’s in die nächste Runde! Auch in der zweiten Folge von „Das Supertalent“ werden den Zuschauern wieder spektakuläre Auftritte geboten.

Von Akrobatik der Extraklasse, zauberhafter Magie bis hin zu beeindruckenden Illusionisten, großartigen Stimmen und virtuosen Musikern ist alles dabei. Welcher Act kann vor der vierköpfigen Jury um Dieter Bohlen bestehen und schafft es ins große Finale?

Das sind die Kandidaten der ersten Show von „Das Supertalent“

Fabian Blochberger (25) tritt unter seinem Künstlernamen Fab Fox als Magier und Illusionist auf. Über sich selbst sagt der Österreicher, dass er in einem frischen, modernen, jungen Stil zaubert und will damit weg vom Zauberer-Klischee á la Zylinder, Hut und Hase. Sein Ziel ist es, der Popstar der Zauberei zu werden. Für seinen Traum gibt Fabian alles, er bleibt stets am Ball und ließ sich auch von bisherigen Absagen beim Supertalent nicht unterkriegen. Zurecht, wie sich heute zeigt. Da die meisten seiner gerne einmal teleportiert werden möchten, holt er das Publikum auf die Bühne und lässt Freiwillige verschwinden.

Gerd Karl Wolfgang Klepzig (85) ist Rentner und lebt allein in einer Eigentumswohnung. Die Hausgemeinschaft ist ihm besonders wichtig, weshalb er den Nachbar:innen stets mit Rat und Tat zur Seite steht: „Ich stehe für Nächstenliebe“. Im Internet schaut sich Gerd gerne Tanzvideos an und nutzt sie, um sich zu bewegen. Bei uns möchte er zeigen, dass man auch im Alter noch fit sein kann. Er selbst hat zusammen mit seiner Tanzpartnerin lange Zeit Altersheime besucht, um für die Bewohner:innen zu tanzen.

Anja Luna (27) ist Luftakrobatin. Ihr erster Zirkusbesuch mit 4 Jahren beeindruckt sie so nachhaltig, dass sie später auf ein Zirkusgymnasium in Frankreich geht. Nach dem Abitur wird sie auf der National Circus School in Montreal angenommen und spezialisiert sich auf Aerial Straps. Anja wächst zwar in der Schweiz auf, aber sie hat eine enge Bindung zu ihrer deutschen Oma in Dortmund. Die beiden haben immer gern Harfenmusik gehört und gelegentlich auch zusammen „Das Supertalent“ geschaut. Anja will ihren Auftritt ihrer Oma widmen, die inzwischen verstorben ist und den Auftritt ihrer Enkelin leider nicht mehr miterleben kann.

Joe Tödtling (45) ist ein österreichischer Stuntman, Stuntkoordinator und Schauspieler. Seit 2009 ist er auch als einziger Österreicher Mitglied im Bundesverband deutscher Stuntleute.

Solange Kardinaly (34) wurde in Leiria, Portugal geboren und gehört zur dritten Generation der Illusionisten in ihrer Familie. Schon in jungen Jahren drehte sich ihr Leben um die Welt der Magie und sie dominierte mehrere Bereiche des Illusionismus. Sie war die erste Frau seit 26 Jahren, die den 1. Zauberpreis beim internationalen Festival „Almussafes Magic“ in Spanien gewann. Mit ihrer Quick Change-Kostümnummer war sie auf mehreren Zauberfestivals, im Fernsehen, im Zirkus und weltweit zu sehen.

Inta Serebro (53) verfügt über Diplome in Gesang & Klavier und unterrichtet beides in Gießen. Sie lebt seit 18 Jahren in Deutschland, geboren wurde sie aber in Lettland. Ihr Repertoire reicht vom 18. Jahrhundert bis zur modernen Klassik. Auf der Bühne singt sie voller Leidenschaft klassische Musik und kann dabei schwer stillstehen. Neben der Musik hat Inta noch eine weitere große Liebe im Leben – Dieter Bohlen! Sie ist sehr aufgeregt den Poptitan höchstpersönlich begrüßen zu dürfen.

Yuyan Zhang (11) begann bereits mit 4 Jahren Gitarre zu lernen und beherrscht mittlerweile auch die E-Gitarre. Er erstaunt mit der Schnelligkeit seiner Finger und der Konzentration, die er seinem Instrument widmet.

Das Duo Stardust (28) besteht aus Vlada und Yevhenii. Die beiden sind verheiratet und kennen sich seit der Grundschule. Sie haben unterschiedliche Ausbildungen: Yevhenii als Akrobat und Vlada als Eiskunstläuferin mit einem Masterabschluss an der Sportschule. Bei ihrer ersten Begegnung wussten sie, dass sie etwas Gemeinsames schaffen mussten, um zusammenbleiben zu können. Sie verbanden sich im Duo Stardust und schufen die akrobatische Rollschuhnummer der Spitzenklasse. Schon bald erlangten sie internationale Aufmerksamkeit und traten in verschiedenen TV Shows erfolgreich auf.

Der bärtige Hüne Thomas Staath (32) sieht zwar aus wie ein Wikinger, ist aber Franzose. Er lebt in einer Hütte an einem Waldsee im Elsass mit seiner Frau und seinem Hund, einem „Greenland Hound“, der ihn überallhin begleitet. Thomas verdient sein Geld als Reifenjongleur. Zu klassischer Musik (am liebsten von Rossini) lässt er zwischen 12 und 40 Kilo schwere Autoreifen durch die Luft tanzen – weil‘s ihm der Arzt wegen Rückenproblemen verordnet hat!

Dan Murphy (37) kommt aus Irland und ist Musiker durch und durch. Er spielt drei Mundharmonikas gleichzeitig auf der Bühne und kombiniert sie zusätzlich mit Beatboxing. Mundharmonika spielen hat er sich selbst beigebracht und liebt die Vielseitigkeit des Instruments. Seine Videos im Internet haben bereits Millionen Klicks. Auf der Supertalent-Bühne kommt es zu einem spontanen Jam mit dem Poptitan höchstpersönlich.

Daniel Blintsov und Diana Lust (24 und 16) sind ein Akrobatik-Duo. Daniel ist Akrobat in der dritten Generation. Sein Großvater war Landestrainer in der Sportakrobatik in Kasachstan, sein Vater ist deutscher Bundestrainer in der Sportakrobatik und seine Mutter ist Trainerin für männliches Kunstturnen und Sportakrobatik. Diana (16) hat 2022 mit ihrem Partner den 5. Platz der Sportakrobatik-WM in Baku belegt. Als ihr Partner danach seine Karriere beendete, kam ein Anruf aus Riesa, denn Daniel suchte auch eine neue Partnerin. Die damals 14-Jährige musste 500km von zuhause in Heidenheim wegziehen. Heute sind sie ein gemischtes Paar in der Sportakrobatik und Weltklasse-Athleten. Diana geht in die 11. Klasse und Daniel studiert Lehramt für Sport und Politik an der Uni Leipzig.

Olha Kuksenko (40) ist die weltweit erste Operndiva, die das futuristische Musikinstrument Laserharfe spielt. Dieses faszinierende Instrument hat sie von ihrem Ehemann geschenkt bekommen. Seit 15 Jahren treten die beiden gemeinsam auf Konzerten auf, wobei Olha auf der Bühne steht und ihr Ehemann im Hintergrund die Technik betreut. Die Familie lebt seit kurzem in der Schweiz, sie sind aus der Ukraine ausgewandert.

Das Comedy Duo Schumacher (38) besteht aus Ryu und Yuya aus Japan. Beide sind schon seit ihrer Kindheit Freunde und begeisterte Comedyfans. Sie haben sich vor 19 Jahren als Kinder in der Schule kennengelernt und arbeiten seit 2013 zusammen. Beide sind verheiratet und Ryu hat bereits eine 2-jährige Tochter. Sie sind bisher die ersten und einzigen in der Familie, die diesen Beruf eingeschlagen haben. Auf den Namen ihres Duos kamen sie, da Ryu ein großer Fan von Michael Schumacher ist.

Stefan Choné (69), auch bekannt als „Mr. Bauchrolle“ ist zurück! Seit der zweiten Staffel ist Stefan Choné jedes Jahr bei „Das Supertalent“ zu Gast und verblüfft immer wieder mit seinen skurrilen Darbietungen. Was er wohl dieses Mal auf unserer Bühne zeigen wird?

Die Tanzgruppe Las Caderas (13-31) wurde 2021 in Osnabrück gegründet und besteht aus 30 Frauen und Mädchen im Alter von 13-31 Jahren. Vor allem die lateinamerikanischen Tänze haben es der Gruppe angetan, wie sie immer wieder auf Meisterschaften erfolgreich präsentieren. Die Mädels sind große Fans von Ekaterina – das nimmt diese zu Anlass, um den Mädels bei einem gefakten Kalendershooting mitzuteilen, dass sie beim Supertalent teilnehmen werden. Der Jury und dem Publikum wollen sie mit einem bunten Samba-Mix ordentlich Einheizen.

Im Büro sitzen? Für Dani Suara (43) nicht mehr denkbar. Die Bühne ist sein Zuhause. Vor einiger Zeit hat er den Job in einer Bank aufgegeben, um seiner Leidenschaft nachzugehen: der Musik. Mit großer Hingabe hat er seine eigenen Songs veröffentlicht, doch der Weg war nicht ohne Stolpersteine. Der Konflikt mit einem Plattenlabel brachte ihm finanzielle Verluste und belastete seine psychische Gesundheit. Sein bedeutendster und persönlichster Song entstand aus der Trauer um den Verlust seines Bruders, der vor 23 Jahren unerwartet starb.

Die gebürtige Londonerin Alénee Aisha (32) ist Akrobatin und hat sich als Zirkusartistin der etwas anderen Art auf alles spezialisiert, was Leuten Unbehagen bereitet: Luftakrobatik, an den Haaren hängend, Sideshow, Feuer und sogenannte live Body Modification, also Piercings (gern auch als Fackel), Tattoos etc. als Teil ihrer Show. Seit neuestem hat sie eine gespaltene Zunge. Ihr Weg startete unschuldig: Im Alter von drei Jahren kam sie zum Ballett, danach wechselte sie zur Sportgymnastik, aber das war ihr alles zu langweilig. Also hat sie sich für die dunkle Seite der Zirkuswelt entschieden, in der Grusel, Fetisch u.ä. in die Performances integriert werden.

Die zweite Folge von „Das Supertalent“ zeigt RTL am 12. April 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.