„Hartz Rot Gold“: Jessica wird Mama – dann schreitet das Jugendamt ein!

Bei „Hartz Rot Gold“ steht Nachwuchs ins Haus. Jessica und Olaf können es kaum erwarten: Das Paar erwartet ein Baby! Doch kurz nach der Geburt greift plötzlich das Jugendamt ein.

Zwischen Jessica und Olaf lief es nicht immer reibungslos. Der 53-Jährige geht in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ auf seine schwangere Freundin Jessica los – kurze Zeit später verzeiht sie ihm. Später setzen dann die Wehen ein und die Geburt steht bevor. Doch dann will das Jugendamt das Kind plötzlich in seine Obhut nehmen.

Bei Jessica und Olaf geht es in die entscheidende Phase. Leider steht das Kinderbett für ihren baldigen Nachwuchs noch in Bremerhaven, aber zumindest gibt es schonmal einen provisorischen Wickeltisch. Der Kleine soll dann erstmal im Kinderwagen schlafen, bis sie das Bett nach Bremerhaven holen können.

Da setzen bei der 38-jährigen wieder Wehen ein. Seit letzter Nacht kommen sie in unregelmäßigen Abständen. Daher packen die baldigen Eltern schonmal die Kliniktasche für Jessica und ihren gemeinsamen Sohn, der wohl pünktlich zum errechneten Geburtstermin das Licht der Welt erblicken wird. Hoffentlich geht bei der bevorstehenden Geburt alles gut.

Olaf macht sich riesige Sorgen um seine Verlobte und das Baby

Nachdem die hochschwangere Jessica in den Morgenstunden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, liegen die Nerven bei Olaf blank. Als werdender Vater macht er sich Sorgen um seine Verlobte und das Baby, bei dem sich die Nabelschnur mehrmals um den Hals gewickelt hat. Doch durch die schnelle Reaktion des Paares konnte das Kind dann doch noch gesund auf die Welt gebracht werden. Jetzt freuen sich die beiden darüber, den kleinen Josch Manfred Olaf endlich in den Armen halten zu dürfen.

Olaf und Jessica in riesiger Sorge – die Situation mit dem Jugendamt droht zu eskalieren

In Hamburg sind die frischgebackenen Eltern Olaf und Jessica in großer Sorge. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes hat sich nach einem Hinweis des Krankenhauses das Jugendamt eingeschaltet. Dieses droht mit der Inobhutnahme des Neugeborenen, wenn Jessica mit dem Kleinen nicht in ein Mutter-Kind-Heim zieht. Die Nerven liegen blank bei dem 53-jährigen und seiner Verlobten. Die Situation droht zu eskalieren. Werden die beiden ihren Sohn mit nach Hause nehmen können?

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ rund um die Geburt von Jessica zeigt RTLZWEI ab dem 14. Januar 2025 um 16.05 Uhr.