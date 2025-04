„Ich möchte mich da nicht zum Obst machen“: „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause erteilt RTL deutliche Absage

Seit zwei Jahrzehnten präsentiert Inka Bause das Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“. Nun hat die Moderatorin ihrem Heimatsender RTL eine Absage erteilt.

Inka Bause hat schon zahlreiche Landwirte verkuppelt. Die Moderatorin würde jedoch nicht in jedes Format gehen – auch für „Let’s Dance“ wurde der „Bauer sucht Frau“-Star angefragt. Jedoch habe sie die Anfrage abgelehnt – und das hatte auch mehrere Gründe.

Was andere Formate angeht, ist die TV-Kupplerin sehr wählerisch. „RTL glaubt mir schon, wenn ich sage: ‚Leute ich kann überhaupt nicht tanzen!‘ Ich stehe immer krumm, weil ich immer zu groß war. Ich möchte mich da nicht zum Obst machen und dann jeden Tag trainieren, den ganzen Monat“, sagt Inka Bause in der „NDR Talk Show“.

Inka Bause lehnt RTL-Anfrage für „Let’s Dance“ ab – das sind die Gründe

Dass man Inka Bause also auf dem Tanzparkett sehen wird, ist unwahrscheinlich. Die Moderatorin befürchtet auch, dass sie sich bei „Let’s Dance“ verletzen würde – das sei einer der Gründe, weshalb sie niemals an der Tanzshow teilnehmen würde. „Dann hab ich einen Bänderriss, dann was mit der Kniescheibe“, so die 56-Jährige.

Eine Anfrage für „Let’s Dance“ habe sie sehr deutlich abgelehnt. „Und dann haben sie mich auch nicht nochmal angefragt“, sagt Inka Bause im Gespräch mit Hubertus Meyer-Burckhardt in der „NDR Talk Show“. Bei RTL wisse man schließlich auch: „Wenn Frau Bause nee sagt, ist nee.“ RTL wird es dennoch nicht an Promis fehlen. Denn viele bekannte Persönlichkeiten haben sich immer wieder zu Wort gemeldet, dass sie gerne bei „Let’s Dance“ teilnehmen wollen.

Wie lange will Inka Bause noch Bauern verkuppeln?

Inka Bause bleibt stattdessen lieber bei ihren Bauern und dem Tanzparkett fern. Ein Ende von „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause ist jedenfalls noch nicht in Sicht. Fakt ist aber: Bis zum Rentenalter wird Inka Bause die Show nicht mehr präsentieren. Die Moderatorin sagte damals in einem RTL-Interview: „Man sollte sein Wissen ja auch wirklich irgendwann mal weitergeben. An Jüngere, die auch wirklich wahnsinnig talentiert sind. Die warten auf eine Chance und dann gebe ich auch einfach mal ab.“ Und weiter: „Ich möchte auch nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können. […] Ich habe als Tochter der Bauern angefangen, habe mich dann zur Mutter vorgearbeitet – das reicht dann auch, glaube ich, irgendwann.“