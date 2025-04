Rosenkrieg? Sarah-Jane Wollny & Tinush hetzen nach Liebes-Aus

Kommt es nun zur öffentlichen Schlammschlacht zwischen Sarah-Jane Wollny und ihrem Ex-Freund Tinush? Die Wollny-Tochter lässt kein gutes Haar an ihrem Ex – und der schießt direkt zurück.

Droht nun bei den Wollnys neuer Ärger? Sarah-Jane hat vor einigen Tagen das Liebes-Aus mit Tinush verkündet. „Ich brauch noch ein bisschen Zeit, was das Thema angeht, denn ich hätte mir das alles anders gewünscht“, schrieb die 26-Jährige in einer Instagram-Story. Auch Tinush meldete sich zu Wort: „Ich wünsche ihr nur das Beste.“

„Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen“

Es klang zunächst so, dass die beiden nach der Trennung befreundet sein wollen. Droht jetzt aber doch ein Rosenkrieg? Denn nun klingen die neuen Instagram-Storys alles andere als versöhnlich. „Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen“, lässt Sarah-Jane Wollny verlauten. Die 26-Jährige fügt hinzu: „Mir wird es nie wieder passieren, dass irgendein anderer Mensch […] in meinem Leben Prio Nummer eins ist und ich mich hinten dran stelle.“

Dann macht Sarah-Jane Wollny eine mysteriöse Andeutung zum möglichen Trennungsgrund: „Glaubt mir, es wird der Tag X kommen, dann werde ich euch alles erzählen, weil es einfach unfair war und ich all das einfach absolut nicht verdient habe. Und wenn ihr 1 und 1 zusammenzählt: Warum will man, dass die Gründe privat bleiben? Schaut euch ‚Temptation‘ an, dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen.“

„Anscheinend will man nun doch einen Rosenkrieg anfangen“

Tinush blieb nicht still und äußerte sich zu den Statements von Sarah-Jane Wollny. „Ich habe gerade die Storys von einer gewissen Person gesehen. Anscheinend will man nun doch einen Rosenkrieg anfangen. Finde ich sehr schade, weil ich der Meinung bin, dass man gewisse Sachen privat halten sollte“, meint er. Und weiter kündigt Tinush an: „Aber gut, ich werde dann auch nicht meinen Mund halten und auch meine Sicht erzählen.“ Dann richtet er direkt noch einige Worte an Sarah-Jane Wollny: „Es gehören immer 2 zu einer Beziehung, vergiss‘ das nicht.“