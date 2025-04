„Das Supertalent“ 2025: Das sind die Kandidaten der dritten Show

It’s Showtime again! „Das Supertalent“ geht 2025 mit vier brandneuen Folgen in die nächste Runde. Ob Solo- oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, Mensch oder Tier – jedes Talent ist willkommen.

Bewertet werden die Acts von der bewährten Jury Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und dem Neuzugang, Comedian Tony Bauer. Die Jury wird zudem wieder vier Goldene Buzzer vergeben, die den Weg direkt ins Finale ermöglichen.

Das sind die Kandidaten der dritten Show von „Das Supertalent“

Maximilian Bijak (14) zeigt eine Performance auf seinem Stunt-Scooter. Bereits seit sechs Jahren trainiert er mit einem Kickroller verschiedene Stunts auf Rampen, u.a. Saltos in der Luft. Mit seinem Talent durfte er bereits an Wettbewerben teilnehmen und will es nun auf der ganz großen Bühne zeigen.

Ashlee Rose Montague (34) ist eine Extremballerina aus den USA. In der Regel tritt sie im Duo mit ihrem Partner Richard Hankes auf. Beide sind klassische Balletttänzer, Weltrekordhalter im Zirkus und Absolventen des Cirque du Soleil. Sie sind auf akrobatisches Ballett, Adagio, Hand-to-Hand-, Luft- und Bottle-Walking-Acts spezialisiert. Richard und Ashlee lernten sich 2007 während ihres Ballettstudiums an der „The Rock School for Dance Education“ in Philadelphia kennen. Das Paar heiratete im Juli 2017 und ist weltweit gemeinsam für Fernsehen, Film, Werbung, Printmedien und Veranstaltungen aufgetreten. Der Parkour auf Spitze über die Flaschenhälse gehört zu ihrem Programm und wird von Ashlee solo performt.

Heiko Jürgen Burghardt (58) ist der selbsternannte „Gurgelman“. Mit Wasser im Mund gurgelt er die Melodien verschiedener Lieder. Bereits 2015 durfte er sein Glück vor der Supertalent-Jury versuchen, jedoch ohne Erfolg. Nach der Pleite hat ihn der Ehrgeiz gepackt und er will es ihnen nochmal zeigen. Ganz nach dem Motto „The Gurgelman Strikes Back“ will er die Jury mit einer neuen Performance überzeugen.

Die Argendance Company (33) aus Buenos Aires entwickelte sich unter der Leitung von Aldana und Diego Franco über viele Jahre. Anfangs nur eine Gruppe von zehn Freunden, die sich nachmittags zum Tanzen traf und die alle noch einen Job hatten, um sich das Hobby zu finanzieren. Diego und Aldana stellten zu Hause Pizza her, Juan war Masseur und Rosario arbeitete als Babysitter. Dann kam der Durchbruch und die Company wurde immer größer. Heute hat die Argendance Company eine Mitgliederzahl von über 50 Tänzern, die in verschiedene Gruppen aufgeteilt in der ganzen Welt auftreten.

Violetta Götz (34) ist zweifache Mutter, ihr Talent ist das Singen. Die klassisch ausgebildete Sängerin hat einen inkompletten Querschnitt und sitzt im Rollstuhl. Letztes Jahr hat sie durch eine Krankheit fast ihre Stimme verloren und es ist ein Wunder, dass sie heute wieder singen kann. Sie lässt sich durch ihre Schicksalsschläge nicht entmutigen, sondern zieht daraus ihre Energie weiterzumachen und nicht aufzugeben.

Rosa Solange Bugarin (24) kommt aus Frankreich und ist ein Musik-Ass. Sie tritt mit ihrem Cello auf und begleitet sich selbst mit ihrem Gesang. Die Französin orientiert sich in der Klassik. Schon ihre Eltern förderten ihre musikalische Ader und seit sie klein ist, ist Musik ihr Leben. Das Supertalent fühlt sich für sie wie ’nach Hause kommen‘ an.

Lisa Seeger (34) hat ihre Leidenschaft für das Hula Hooping 2017 auf einem Yoga-Retreat in Thailand entdeckt, als ihr spontan ein Hula-Hoop in die Hand gedrückt wurde. Anfangs konnte sie mit dem Reifen wenig anfangen und musste lachen. Doch nachdem ihr jemand einige Tricks zeigte, war sie sofort fasziniert. Seitdem übt und tanzt sie täglich mit Hula-Hoops und hat ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile hat sie ihre Faszination für diesen Sport mit einer weiteren Leidenschaft kombiniert: der Feuer-Performance. In ihren Auftritten verwendet sie brennende Hula-Hoops und zeigt damit eine einzigartige Darbietung, die sowohl Bewegung als auch Feuerkunst umfasst. Eigentlich wollte Lisa ihr Hobby längst schon zum Beruf gemacht haben – da das Hoopen auch ihrer ADHS-Erkrankung hilft. Leider hat das noch nicht geklappt, derzeit arbeitet sie noch als Köchin für Kita-Essen.

Solange Kardinaly (34) wurde in Leiria, Portugal geboren und gehört zur dritten Generation der Illusionisten in ihrer Familie. Schon in jungen Jahren drehte sich ihr Leben um die Welt der Magie und sie dominierte mehrere Bereiche des Illusionismus. Sie war die erste Frau seit 26 Jahren, die den 1. Zauberpreis beim internationalen Festival „Almussafes Magic“ in Spanien gewann. Mit der Quick Change-Kostümnummer war sie auf mehreren Zauberfestivals, im Fernsehen, im Zirkus und weltweit zu sehen.

Avio Focolari (66) ist in Rom geboren. Seine Familie verbrachte in seiner Kindheit viel Zeit auf dem Land in der Natur und Avio erinnert sich gerne daran, wie er sein Talent zu pfeifen entdeckte. Wenn er beim Frühstück draußen saß, bekam er jeden Morgen Besuch von einem winzig kleinen Spatzen, mit dem er sein Frühstück teilte und der ihm immer freundlich zu pfiff. Avio erwiderte das Pfeifen und wurde immer besser je mehr er übte. Als Jugendlicher beschäftigte er sich intensiv mit Musik und Pfeifen und machte seinen Beruf daraus.

Wenn Damon (10) lacht, geht die Sonne auf. Seit er laufen kann, tanzt er – angefangen hat er mit Breakdance und Hip-Hop, doch seine wahre Leidenschaft gehört dem Popping. Fasziniert von dieser Tanzrichtung, hat er sich intensiv darin weiterentwickelt. Sein Trainer, Poppin Hood, ist eines seiner großen Vorbilder. Damon weiß nicht, dass er auf der Bühne von „Das Supertalent“ auftreten darf. Diese Überraschung teilt ihm Victoria Swarovski am Tag der Performance mit. Aufregend!

Malermeister Dieter Grimm (66) tritt mit einem Song von Roland Kaiser auf und ist diesem musikalisch verblüffend ähnlich. Er macht seit über 30 Jahren Musik und man nennt ihn auch den Schlager-Kaiser. Er wird oft angesprochen, ob er Roland Kaiser sei und dankt ihm, da er schon viel in seinem Leben gemacht hat. Persönlich getroffen hat er sein Idol auch schon einmal.

Die Tanzgruppe Famiglia Danzante besteht aus Papa Niccolo, Mama Irene und den Kindern Angelo und Agnes. In ihren Performances erzählen sie Geschichten durch den Tanz. Auch die beiden Kinder treten mit ihren Eltern auf der Bühne auf. Auf der Bühne von „Das Supertalent“ zeigen sie eine Dauerkuss-Performance.

Barbara Probst (54) ist in Österreich geboren und aufgewachsen. Sie ist seit mehr als 25 Jahren Live-Performance-Künstlerin, war zunächst Seiltänzerin und später Clown. Ihre Shows stammen aus ihrer eigenen Zirkuswelt und sind stark von ihrer Freude an der Verbreitung von Heiterkeit geprägt. Es waren vor allem die Begegnungen mit Michel Dallaire, bei dem sie eine Ausbildung zum Clown machte, die es ihr nach und nach ermöglichten, eigene Comic-Kreationen zu erschaffen. Heute lebt sie in Frankreich.

Enrico Peter Lenzin (54) lebt in der Schweiz und spielt auf seinem Alphorn und seinen Milchkannen mit Hilfe seiner Loop-Station moderne Hits. Der erfahrene Musiker hat um sein Alphorn und seine Percussions herum eine eigene Show kreiert und sagt über sich, dass er der Einzige weltweit ist, der die Instrumente alle gleichzeitig beherrscht und im Live-Loop spielen kann. Das Schweizer Publikum durfte seine Performance schon bei „Die besten Schweizer Talente“ bewundern.

Stefan Choné (69), auch bekannt als „Mr. Bauchrolle“ ist zurück! Seit der zweiten Staffel ist Stefan Choné jedes Jahr bei „Das Supertalent“ zu Gast und verblüfft immer wieder mit seinen skurrilen Darbietungen. Was er wohl dieses Mal auf unserer Bühne zeigen wird?

Justin Marlon Schwung (23) kommt nach eigener Aussage aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Fachabitur, ein Jahr Bundeswehr, Ausbildung zum Heizungsinstallateur und zurzeit ist er sehr zufrieden mit seinem Leben. Seine Hobbies sind Motorradfahren und Fußball. Seinen Vater und seine Mutter sieht er jeden Tag. Justin hat einen zweijährigen Bruder. Er nennt ihn auch Mini-Justin und ist total vernarrt in ihn. Er war mit ihm schon auf der Skatebahn, zeigt ihm das Boxen und nimmt ihn mit zum Fußball. Wenn er über seine Familie spricht, wird er nachdenklich. „Wenn mein Vater nicht mehr ist, dann bin ich der Mann im Haus.“ Er hat seiner Mutter versprochen: „irgendwann unterstütz‘ ich euch so sehr, dass wir nicht mehr jeden Cent umdrehen müssen.“

Abdellatif Laghmich Elakel aka Monsieur Rollo (63) aus Bremen ist Zirkusartist und tritt mit einer Performance auf. Er braucht dazu nur einen Rollator und einen etwas anderen Kleiderständer. Monsieur Rollo ist bekannt für seine Clowns-Akrobatik. Er wird dabei von seiner Ehefrau Beate begleitet, die ebenfalls Artistin ist. Das Leben der beiden hat sich schon immer auf der Bühne abgespielt. Auf der Bühne wird Beate zunächst nur steif, wie eine Puppe sein.

Eric aka Jelly Boy the Clown (47) lebt in Island und ist Performancekünstler und Autor, der die Welt bereist. Er ist ein Teil- und Gründungsmitglied von „The Squidling Brothers Circus Sideshow“ sowie ein versierter Schwertschlucker, Feuerspucker, Frontmann, Geschichtenerzähler und Darsteller.

Die dritte Folge von „Das Supertalent“ zeigt RTL am 19. April 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.