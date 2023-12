GZSZ-Vorschau (04.12. – 08.12.23): Wie geht es weiter?

Immer montags bis freitags wird es spannend, lustig oder unterhaltsam – aber garantiert nie langweilig: GZSZ ist die erfolgreichste Daily Soap im deutschen Fernsehen. KUKKSI verrät, was in den nächsten Folgen der Serie passiert.

Die Serie dreht sich um die Bewohner des (fiktiven) Kolle-Kiezes in Berlin-Mitte. Dort gibt es Geschäfte, Cafés, eine Schule, einen U-Bahnhof und Wohnungen – wie in einem echten Bezirk auch. Zu den markantesten und beliebtesten TV-Charakteren Deutschlands gehört ausgerechnet der Serien-Bösewicht Dr. Jo Gerner. Seit 1993 wird die Rolle des intriganten Rechtsanwaltes von Wolfgang Bahro (59) verkörpert. Und auch die anderen Darsteller der Serie sind absoluter Kult. Doch was passiert eigentlich in den nächsten Folgen der beliebten Serie?

Wie geht es bei GZSZ weiter?

Vorschau für 04.12.23

Die Bachmann-Geschwister erfahren überrascht, dass sie geerbt haben! Umso größer ist die Neugier auf den Nachlass des sagenumwobenen Onkels, der ihnen eine Truhe hinterlassen hat. Dank einer Track-App stellt Paul die Fahrraddiebin: Alicia. Als er von Lilly erfährt, wie hart Alicias Start in Berlin ist, überdenkt Paul seine Meinung über sie. Und auch Alicia bekommt allen Grund dazu. Wird auchsie ihre Meinung über Paul überdenken?

Vorschau für 05.12.23

Haben Jessica und Philip ihre Gefühle füreinander unter Kontrolle? Als Philip die Stationsbelegschaft ins Mauerwerk einlädt, finden die beiden sich plötzlich in einer romantischen Situation wieder … Wegen des Erbes seines Onkels erinnert sich John daran, dass er seiner Familie von seinem Auszug erzählen muss. Doch auch Laura hat die Bachmann-WG inzwischen sehr liebgewonnen. Werden die beiden ihre Umzugspläne abblasen?

Vorschau für 06.12.23

Toni erwartet dringend ein Paket. Als Alicia den Paketboten in der WG verpasst, verliert Toni plötzlich die Beherrschung. Aber warum? Nach der Absage von Lukas Vater sind seine neue Pflegeeltern bereit, ihn erneut aufzunehmen. Berührt von Lukas‘ Tapferkeit hoffen sie, dass er sich schnell einlebt. Doch dann kommt Lukas mit einem blauen Auge nach Hause.

Vorschau für 07.12.23

Wird Carlos mit seiner Intrige nicht nur Tobias, sondern auch Michi verlieren? Sein ehrlich gemeintes Angebot an Tobias, für ihn zu arbeiten, ist für diesen der reinste Hohn. Tobias sieht rot … Lukas gibt zu, gemobbt zu werden. Verärgert knöpft sein Pflegevater sich seinen Mitschüler vor, der sich daraufhin bei Lukas entschuldigt. Gerührt fasst Lukas Vertrauen zu ihm und kommt langsam in seiner neuen Familie an.

Vorschau für 08.12.23

Alicia hat genug von den Arschlöchern in ihrem Leben und hat sich einen vermeintlich pragmatischen Ersatz besorgt. Doch auch der tut nicht, wie er soll … Nachdem Carlos neben Tobias auch Michi als Freund verloren hat, beschließt er trotzig, seinen Erfolg allein zu feiern. Jonas geht es nicht gut. Umso dankbarer ist er, als Luis und Moritz sich bereit erklären, sich um ihn zu kümmern.

RTL zeigt GZSZ täglich um 19:40 Uhr.