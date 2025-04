Gewalt in Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“: RTLZWEI droht Stefan mit Anzeige

Die Bürgergeld-Empfänger Carola und Stefan aus der TV-Sendung „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ leben im Kölner Problemviertel Kölnberg. Nun muss der Sender RTLZWEI hart eingreifen und droht sogar mit einer Anzeige.

Carola und Stefan werden seit einigen Jahren von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ begleitet. Sie gehören zu den Paaren, welche für viel Zündstoff sorgen. Die beiden leben im Kölnberg in einem Hochhauskomplex im Stadtteil Meschenich – es handelt sich dabei um einen sozialen Brennpunkt. Gewalt oder finanzielle Probleme sind in dem Viertel an der Tagesordnung.

Auch bei Carola lief nicht immer alles rund. Nachdem die Beziehung mit Lothar scheiterte, kehrte sie am Tag der Trennung zu ihrem Ex Stefan zurück. Die beiden sind nun wieder ein Paar – und das, obwohl es damals zwischen den beiden ordentlich krachte. Der Streit eskalierte so sehr, dass sogar Gewalt im Spiel war. Doch der Sender zieht die Notbremse und zeigt klare Grenzen auf, falls so ein Fall nochmal eintreten sollte.

Bei Gewalt werden die Dreharbeiten sofort abgebrochen

„Trotz der Versöhnung haben wir Stefan klargemacht, dass wir die Dreharbeiten sofort abbrechen und Anzeige erstatten werden, sollte es noch einmal zu Gewaltanwendungen gegen Carola kommen“, erklärte ein Sprecher aus dem Off in einer Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“.

„Es tut mir leid, was ich dir angetan habe“

Immerhin scheint Stefan aus seinen Fehlern gelernt zu haben. „Es ist vieles dumm gelaufen, sagen wir mal so. Wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns vertragen, und so ist es besser“, erklärt der Protagonist. Dann richtet Stefan noch einige Worte direkt an Carola: „Ich bereue es sogar sehr. […] Es tut mir leid, was ich dir angetan habe, wird auch nicht mehr vorkommen.“

Carola hat die Entschuldigung angenommen. „Jetzt sind wir natürlich wieder zusammen“, meint die Bürgergeld-Empfängerin. Und Stefan fügt hinzu: „Wir gehen gemeinsam einkaufen, wir genießen den Tag, schauen abends fern, gehen spazieren. Was soll man großartig machen? Die Miete wird bezahlt vom Amt, Nebenkosten werden bezahlt vom Amt. Sie bekommt ihr Geld, ich bekomme mein Geld.“ Sowohl Carola als auch Stefan lehnen Arbeit weiterhin ab und genießen lieber den Tag.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.