Auch eine Wollny-Tochter ist dabei: Das sind die neuen Paare bei „Temptation Island VIP“

Auch in der 5. Staffel von „Temptation Island VIP“ stellen erneut vier Paare ihre Beziehung auf eine harte Probe: Sie testen ihre Liebe zueinander – aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Doch eint sie alle der Wunsch, am Ende gemeinsam mit ihrer großen Liebe das Experiment „Temptation Island VIP“ zu bestehen.

Es wird leidenschaftlich und emotional – doch zunächst verbringen die vier Paare auf „Temptation Island“ getrennt von- und ohne jeglichen Kontakt zueinander eine unvergessliche Zeit in zwei traumhaften Villen voller Versuchungen. Denn mit ihnen leben jeweils mehrere sexy Verführerinnen und Verführer, die den Vergebenen die Zeit versüßen und nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen. Moderatorin ist Lola Weippert.

Diese Promi-Paare sind bei „Temptation Island VIP“ dabei

Sarah-Jane Wollny & Tinush

Sarah-Jane Wollny (25) aus Ratheim und Tinush (26) aus Düsseldorf sind seit über drei Jahren ein Paar. Die beiden lernten sich 2018 kennen, als Tinush Sarah-Jane über Instagram schrieb. Es folgte das erste Date, jedoch war Sarah-Jane zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, ihn anschließend näher kennenzulernen. Trotzdessen blieb er ihr stark in Erinnerung. Zwei Jahre später, 2020, nahm sie erneut Kontakt zu ihm auf, und von da an entwickelten sie eine tiefere Verbindung, die bis hin zu ihrer Beziehung führte.

Obwohl ihre Beziehung stabil ist, gibt es einige Unsicherheiten. Sarah-Jane hat in ihrer Vergangenheit mitbekommen, wie nahestehende Personen belogen und hintergangen worden sind. Das hat sie geprägt, sodass sie ein generelles Misstrauen entwickelt hat und Angst hat, dass ihr das selbe in ihrer Beziehung wiederfährt. Die beiden wohnen nicht zusammen und sehen sich nur selten. Hinzu kommt, dass sie getrennte Freundeskreise haben. Dies führt zu gelegentlichen Fragen darüber, wie sich der jeweils andere verhält, wenn sie nicht zusammen sind, wie z.B. beim Feiern gehen. Tinush konnte bislang noch nicht zu Sarah-Jane sagen, dass sie seine Traumfrau ist, jedoch hat er es auch nie ausschließen können, dass er es eines Tages zu ihr sagen könnte. Die beiden schätzen ihre enge Bindung und möchten an der Kommunikation in der Beziehung arbeiten, um eventuelle Missverständnisse zu reduzieren.

Lisa-Marie & Akka

Lisa-Marie (23) und Akka (23) wohnen zusammen in Dubai. Die beiden haben sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der Akka zu Lisas Geburtstagsparty mitgebracht hat. Beide fanden sich direkt sehr interessant und haben die Nacht miteinander verbracht. Sie sind schnell in Dortmund zusammengezogen und ebenso schnell gemeinsam nach Dubai ausgewandert.

Durch die Teilnahme an „Temptation Island“ möchte Lisa die Gewissheit, ob Akka ihr gegenüber treu sein kann. Sie will sich für ihre weiteren Zukunftspläne absichern, ob er der Richtige ist. Außerdem wollen die Beiden ihren Hatern zeigen, dass sie ein starkes Paar sind und es keinen Grund gibt, fake News über sie zu verbreiten. Ein No Go wäre für sie, wenn Akka schlecht über sie redet, freiwilligen Körperkontakt hat oder einer Frau das Gefühl gibt, dass sie eine Chance hätte. Akka sieht das mit dem Körperkontakt wie Lisa, will aber auch, dass sie ihren Spaß hat und feiert.

Jessica und Germain

Jessica (24) und Germain (26) wohnen erst seit Kurzem in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin. Die Beiden haben sich bei der Show „Ex on the Beach“ (EOTB) kennengelernt und sind nach den Dreharbeiten im Sommer 2023 zusammengekommen. Germain hat Jessi am Ende von EOTB seine Liebe gestanden, was sie zu dem Zeitpunkt nicht ernst genommen hat. Das hat Germain sehr gekränkt, und er hat sogar in der Show geweint.

Durch die Teilnahme an „Temptation Island“ möchte Jessi sehen, wie Germain sich unter Alkoholeinfluss beim Feiern verhält, wenn sie nicht dabei ist. Germain möchte Jessi beweisen, dass er nicht mehr der Fuckboy von damals ist und es wirklich ernst mit ihr meint. Er will sein altes Image ablegen. Jetzt haben die Beiden Zukunftspläne. Jessi ist für Germain nach Berlin gezogen und sie können sich vorstellen, gemeinsam Kinder zu bekommen.

Rebecca & Adrian

Rebecca (29) aus München und Adrian (28) aus Aachen haben sich bei der TV-Show „Bachelor in Paradise“ kennengelernt und sind seit dem 1.10.2023 ein Paar.

In der Beziehung der Beiden gibt es vor allem ein großes Problem. Rebecca kann Adrian nicht mehr vertrauen, da er ihr in einem Hamburger Club fremdgegangen ist. Das hatte sie zufällig herausgefunden. Er hat es ihr dann gebeichtet, hatte zunächst aber vor, es ihr zu verheimlichen. Rebecca findet die Frau zudem unsympathisch und hässlich, was für sie die Sache noch schlimmer macht, dass er mit einer anderen Frau intim geworden ist. Adrian lügt in manchen Situationen, weil er Sorge hat, dass Rebecca ihn verlassen würde, obwohl sie ihm schon mehrmals klar gemacht hat, dass sie ihn deshalb nicht verlassen würde und nur möchte, dass er ehrlicher zu ihr wird.

RTL+ zeigt 12 neue Folgen sowie das Wiedersehen ab dem 2. Oktober 2024.