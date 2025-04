„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze der sechsten Show

Die sechste Show von „Let’s Dance“ steht bereits in den Startlöchern. Der Sender hat nun die Tänze bekanntgegeben. Welches Tanzpaar muss am Ende die Show verlassen?

Von elegant bis mitreißend – diese Tänze fordern den Prominenten alles. Wer meistert die Herausforderung in Show 6 von „Let’s Dance“ am Freitag am besten und kann Jury und Publikum überzeugen?

Außerdem steht an diesem Freitag etwas ganz Neues an: die Jury-Challenge! In diesem Jahr haben sich Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González eine neue kreative Aufgabe für die Tanzpaare ausgedacht, die Teamgeist und Kreativität erfordert – und natürlich eine herausragende Performance.

Das sind die Gruppen

Gruppe 1: Christine Neubauer, Marie Mouroum und Taliso Engel

Gruppe 2: Simone Thomalla, Fabian Hambüchen und Diego Pooth

Gruppe 3: Jeanette Biedermann, selfiesandra und Marc Eggers

Das sind die Tänze der sechsten „Let’s Dance“-Show

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov:

Jive: „Dear Future Husband“ von Meghan Trainor

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Samba: „Hips Don’t Lie“ von Shakira

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Langsamer Walzer: „My Heart Cries For You“ von Brenna Whitaker

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Langsamer Walzer: „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ aus Marlene Dietrich

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Tango: „Olé Guapa“ von Danny Malando

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Contemporary: „Sign of the Times“ von Harry Styles

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Contemporary: „Arcade“ von Duncan Lawrence

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Paso Doble: „Gallito“ von Santiago Lope Gonzalo

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Slowfox: „The Way You Make Me Feel“ von Paul Anka

Wie gewohnt führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich durch die 6. Liveshow von Deutschlands schönster Tanzshow. In der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.