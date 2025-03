„Das Supertalent“ 2025: Das sind die Kandidaten der ersten Show

It’s Showtime again! „Das Supertalent“ geht 2025 mit vier brandneuen Folgen in die nächste Runde. Ob Solo- oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, Mensch oder Tier – jedes Talent ist willkommen.

Bewertet werden die Acts von der bewährten Jury Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und dem Neuzugang, Comedian Tony Bauer. Die Jury wird zudem wieder ihre Goldenen Buzzer vergeben, die den Weg direkt ins Finale ermöglichen.

Das sind die Kandidaten der ersten Show von „Das Supertalent“

Bartholomäus Daniel Seydlitz aka Kash Kaiser (71) ist Motivationscoach und stammt aus Hamburg. Bartholomäus ist ein vielseitiger Künstler: Er schreibt Bücher, produziert Musik, spielt Gitarre und singt – aber sein wahres Talent liegt darin, die Leute durch seine unkonventionelle Art zu unterhalten. Mit einem Abschluss in Pädagogik arbeitet er jetzt als selbständiger Coach. Er nennt sich selbst „Kash Kaiser“, ein Spitzname, den er sich verdient hat, indem er in einem Wettbewerb die größte Menge an Kaiserschmarren verspeiste.

Urban Verbunk ist eine ungarische Tanzcrew, deren Ziel es ist, traditionellen ungarischen Tanz zeitgemäß umzusetzen. Ahmed Moussa (34) ist der Gründer der Gruppe. Durch den Einfluss seines Vaters, der Ägypter ist und seiner Mutter, die ungarische Wurzeln hat, war es ihm immer wichtig, die beiden für ihn wichtigen Kulturen zu verbinden und so entstand Urban Verbunk. Ahmed entdeckte den Tanz in der Schule und verliebte sich in die Folklore. Zuerst war es ein Traum, dann wurde es zum Hobby und heute ist es sein Beruf.

Christoph Kuch (50) ist studiertet Zahnmediziner. Der Mentalmagier und Gedankenleser lebt in Nürnberg. 2011 wurde er zum Deutschen Meister der Mentalmagie gewählt und trägt den Titel „Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst“ in der Sparte. Seit mehr als 20 Jahren performt Christoph auf internationalen Bühnen. Sein Buch „Sei nicht abergläubig, das bringt Unglück“ verhalf ihm 2014 in die unterschiedlichsten deutschsprachigen TV-Shows. Ein großer Durchbruch für ihn war aber auch zweifellos seine Teilnahme 2021 in der US-amerikanischen Zaubershow „Fool us“ in der die Magier Penn & Teller die unterschiedlichsten Magier aus aller Welt einladen das amerikanische Publikum und sie selbst hinters Licht zu führen.

Daniel Simu (32) lebt in Rotterdam und macht Partnerakrobatik mit seinem selbstgebauten Roboter Robin. Er ist ausgebildeter Zirkusartist mit den Schwerpunkten Partnerakrobatik und Jonglieren. Schon seit seinem fünften Lebensjahr beschäftigt er sich mit dem Zirkus. Außerdem ist er sehr interessiert an neuster Technologie. In der Coronazeit hatte er keinen Partner und hat sich kurzentschlossen einen Trainingspartner gebaut. Sein erster Roboter allerdings gab nach den ersten beiden Auftritten den Geist auf und mit dem neuen Wissen, wo die Stärken seines Trainingspartners liegen sollten, entstand Robin, mit der er heute immer noch arbeitet.

Die Lucky Kids sind ein Kinderchor der Rheinischen Musikschule in Köln. Seit 1998 gibt es den Chor schon und mit rund 80 Chormitgliedern im Alter zwischen sieben und 17 Jahren zählt der Chor zu den größten und erfolgreichsten Kinderchören Deutschlands. Diverse Fernsehauftritte hat der Chor schon hinter sich und will nun auch das Publikum beim Supertalent umhauen. Mit einer selbst kreierten Choreo und einem Medley aus aktuellen Hitszeigen die Kleinsten auf der Bühne ihr Talent. Stets an der Seite seines Kinderchors ist Chorleiter Michael Kokott.

Die Messoudi Brothers, Soffien (34) und Karim Messoudi (31), sind eigentlich drei Brüder, die aus einer alten Zirkusfamilie kommen. Die komplette Familie wohnt seit 2016 in Einbeck. Gemeinsam mit ihrem Vater standen die drei Brüder 2020 im Finale von „Das Supertalent“. Soffien und Karim wollen es aber noch einmal wissen. Sie haben sich einen neuen Duo-Act ausgedacht, abseits von ihrer eigentlichen Disziplin, der Äquilibristik.

Kimberly Winter (35), bekannt als „Kimycola“, aus Maryland, USA hält mit 107,3 Dezibel den Weltrekord für den lautesten, weiblichen Rülpser. Sie überrascht/erschreckt gerne Fremde mit ihren lauten Rülpsern, um ihre geschockten Reaktionen zu sehen. Auf Social Media nimmt sie auch Rülps-Wünsche an, wie mit geschlossenem Mund rülspen, Monster Rülpser oder die Namen von Leuten rülpsen. Laut eigenen Angaben war ihr längster Rülpser 9 Sekunden lang.

Das Duo Adventure besteht aus Mutter Levgeniia (41) und ihrer 9-jährigen Tochter Alisa. Die beiden stammen aus der Ukraine und zeigen eine Akrobatik-Performance im Luftring. Bevor Levgeniias Mann und Alisas Vater während einer Routineoperation starb, bildete er mit seiner Frau das Duo. Nach dem Tod des Vaters zog Levgeniia mit ihren Kindern Alisa und Makar von Österreich zurück in die Ukraine. Alisa möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten, darum bildet sie nun mit ihrer Mutter ein Duo.

Der in Wien lebende US-Amerikaner Ryan Simpson (30) macht alles, und zwar sehr schnell hintereinander. Er hat Maschinenbau studiert und nebenbei Sprachkurse belegt, damit ihm nicht langweilig wird. Jetzt spricht er Portugiesisch, Spanisch und Deutsch. Sein Deutschlehrer hat Ryan, der bis dato Trompete spielte, mit seiner Liebe zum Akkordeon angesteckt. Somit wurde aus „Trumpet-Ryan“ schließlich „Akkordeon-Ryan“. Heute lebt Ryan in Wien, denn hier wurde sein Lieblingsinstrument erfunden und überhaupt findet er Europa viel spannender als die USA. In seiner Freizeit strickt Ryan gern und schreibt eigene Songs.

Alan Portugal (30) ist in Mexiko geboren und aufgewachsen. Zurzeit lebt und arbeitet er zusammen mit seiner Frau in den USA. Alan hat den Act, den er bei uns zeigt, von seinem mittlerweile verstorbenen Großvater übernommen, der auch Artist war. Laut Alan gibt es nur zwei Menschen weltweit, die diesen Act beherrschen und zeigen. Sein Großvater war ein wichtiger Mensch in seinem Leben und Alans Wunsch ist es, ihn stolz zu machen und seinen Act weltweit zeigen. Doch wie gefährlich der Act ist, zeigt Alans lange Krankengeschichte. Er hat sich sogar einmal das Genick gebrochen.

Daniela Kennedy (56) ist viel und gerne im Wiener Partyleben unterwegs. Eingeführt in die Wiener Society wurde sie von niemand geringerem als Richard „Mörtel“ Lugner, der sie damals Babyelefant taufte. Daniela ist mit einem echten Kennedy verheiratet, der ihr aber lange Zeit abhandengekommen war und sich versteckt hielt. Durch ihre Teilnahme beim Supertalent, hat er sich aber endlich wieder gemeldet und Daniela hofft auf ein Happy End. Wenn Daniela nicht gerade an einem ihrer mittlerweile 400 Songs schreibt, einige davon sind sogar auf Spotify zu finden, ist sie auf Galas und Events, wie dem Wiener Opernball zu finden. Auf der Bühne sieht sie ihre Stärke nicht nur im Gesang, sondern kann auch Delfin-Laute imitieren.

Forest of Haunts, ein Duo aus Hase und Hexe, stammt aus Slowenien und tritt in Grusel-Kostümen auf. Neben Erschrecken und Ekel muss die Jury Nerven bewahren und die richtige Entscheidung treffen. Hase und Hexe bleiben immer in der Rolle und nehmen die Masken nicht ab.

Schon in jungen Jahren zeigte Alexander Leshchenko (35) ein natürliches Talent und eine Leidenschaft für den Tanz. Im Laufe der Jahre verfeinerte er seine Fähigkeiten und bespielte Bühnen auf der ganzen Welt, wobei er das Publikum in Russland, Frankreich, der Ukraine, Deutschland und den Vereinigten Staaten in seinen Bann zog. Im Jahr 2021 nahm er erfolgreich an „Ukraine‘s Got Talent“ teil, da zeigte er zum ersten Mal seinen 3D Act im Würfel und faszinierte sowohl Publikum wie auch die Juroren. Er kam bis ins Finale. 2023 kam er ins Halbfinale bei „America’s Got Talent“.

Jayden Swingewood ist 16 Jahre alt und kommt aus Duisburg. Sein Talent ist das Singen und er begleitet sich dabei selbst auf dem Keyboard oder auf der Gitarre. Am liebsten singt er traurige Balladen, weil er so am besten seine Gefühle ausdrücken kann. Durch den Tod seiner Cousine hat er mit der Musik angefangen. Der Tod hat ihn erst so richtig dazu ermutigt sich zu trauen seine Musik zu veröffentlichen. Bis vor einigen Tagen wusste er gar nicht, dass er bei „Das Supertalent“ auftritt. Tony Bauer hat ihn beim Eishockey Training mit dieser Botschaft überrascht.

Viggo Venn (35) ist ein norwegischer Clown, der 2023 die 16. Staffel “Britain’s Got Talent” gewann, ganz Großbritannien befand sich daraufhin im Viggo-Fieber. Viggo wurde an der französischen Clown Schule Ecole Philippe Gaulier ausgebildet und tourte danach vier Jahre mit dem US-amerikanischen Comedian Zack Zucker unter dem Duo Namen Zack & Viggo umher. Viggo Venn gewann viele Comedypreise und wurde sowohl in England als auch in Australien mehrmals als Bester Comedian nominiert. 2022 wurde er in London zum „Besten Newcomer Comedian des Jahres“ gewählt.

Die erste Folge von „Das Supertalent“ zeigt RTL am 05. April 2025 um 20.15 Uhr und ist eine Woche vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.