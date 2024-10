Wirbel um „Temptation Island VIP“: RTL schneidet Kandidat aus Kuppelshow!

Seit dem 2. Oktober läuft die fünfte Staffel von „Temptation Island VIP“ auf RTL+. Doch ab sofort ist ein Kandidat kein Teil mehr der Show – und zwar Verführer Cem. Denn wegen Vertragsbruch wurde er vom Sender aus der Show geschnitten.

Auch in der fünften Staffel von „Temptation Island VIP“ stellen erneut vier Paare ihre Beziehung auf eine harte Probe: Sie testen ihre Liebe zueinander – aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Doch eint sie alle der Wunsch, am Ende gemeinsam mit ihrer großen Liebe das Experiment „Temptation Island VIP“ zu bestehen.

Single-Mann Cem Huth, der gemeinsam mit den Verführern und Kandidatinnen Jessica, Lisa-Marie, Rebecca, Sarah-Jane in einer Villa gewohnt hat, ist in der fünften Staffel der Reality-Show nicht mehr zu sehen. Im „Blitzlichtgewitter“-Podcast spricht die Tochter von Silvia Wollny über das Kennenlernen mit Cem. Bereits in der ersten Folge kamen sich die beiden sehr nahe. Sarah-Jane erzählt, dass sie Verführer Cem eingecremt hat.

Doch bevor es überhaupt richtig angefangen hat, kam das bitterböse Ende: Cem wurde komplett bei „Temptation Island VIP“ zensiert. Die Szenen wurden nicht mehr bei RTL+ gezeigt. Darüber wundert sich auch Sarah-Jane Wolly in einer Instagram-Story: „Es ist schon komisch, dass ihr diese Szene nie bei der ersten Folge beim Einzug gesehen habt. Und das sind ja gerade Szenen, die sonst mit Kusshand genommen werden.“

Cem Huth meldet sich bei Instagram zu Wort

Cem Huth meldete sich bei Instagram ebenfalls zu Wort: „Ich bin der Verführer der rausgeschnitten worden ist aufgrund von einer Meinungsverschiedenheit. Acht Stunden vor Erstausstrahlung wurde ich angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass es so sein wird.“ Meinungsverschiedenheit? Der Sender spricht von Vertragsbruch: „Cem ist nicht mehr Teil von Temptation Island VIP 5, da er gegen den Vertrag mit dem Produzenten (Banijay) verstoßen hat“, lässt ein RTL-Sprecher in der Bild-Zeitung verlauten.

Was die Gründe für das TV-Aus sind, ist unklar. Jedoch häufen sich in den sozialen Netzwerken die Spekulationen. Ein User, welcher Cem angeblich näher kennt, behauptet in den sozialen Netzwerken: „Weil er Frauen gegenüber gewalttätig war vor der Show, so etwas gehört nicht ins TV.“ Ob das der Wahrheit entspricht, lässt sich nicht nachprüfen. Er habe laut der Bild-Zeitung die alten Kommentare gelöscht, welche seine Vergangenheit betrafen.