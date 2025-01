Während Dschungelcamp: ProSieben fährt sein Programm zurück

Das Dschungelcamp ist einer der erfolgreichsten Shows und ein Quoten-Garant im deutschen Fernsehen. Das bekommen vor allem die anderen Sender zu spüren – ProSieben zieht nun die Reißleine und fährt sein Programm in den kommenden Wochen deutlich zurück.

Wenn „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL läuft, backen die anderen Sender eher kleinere Brötchen. Denn das Dschungelcamp holt jedes Mal sensationelle Quoten und zählt zu der erfolgreichsten Realityshow der Republik. Die Show holt vor allem bei den jungen Zuschauern sehr hohe Marktanteile von rund 50 Prozent. Vom Quoten-Kuchen bleibt für die anderen Kanäle nur wenig übrig – genau deshalb wird ProSieben auf Free-TV-Premieren verzichten.

ProSieben setzt während Dschungelcamp auf Filme und Clipshows

ProSieben zeigt während des Dschungelcamps nur Wiederholungen, wie Quotenmeter berichtet. In der ersten Dschungelcamp-Woche ab dem 24. Januar 2025 zeigt ProSieben vor allem bereits gelaufene Filme. In der zweiten Woche strahlt der Sender zahlreiche Clipshows aus, so weit das Auge reicht: Am 3. Februar wird beispielsweise die Sendung „Comedy Allstars – Meilensteine des Humors“ wiederholt.

Einen Tag später zeigt ProSieben die dreistündige Sendung „Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera“ – bei dem Format handelt es sich sogar um eine Erstausstrahlung. Im Anschluss läuft „Die Talkshow Doku“, die im Oktober bereits zu sehen war.

Am 5. Februar läuft zwar „TV total“, aber danach geht es schon wieder mit Wiederholungen weiter. So setzt der Sender ab 21.35 Uhr dann auf „Die Quatsch Comedy Show“ und „Darüber staunt die Welt – Die absurdesten Talente ever“. Am 6. Februar folgt mit „Die schrägsten Gaga-Geschichten“ die nächste Clipshow.

Die Programmierung auf Sparflamme mag für ProSieben verständlich sein, jedoch steckt der Sender seit längerem in einer Krise. Der Jahresmarktanteil in der Zielgruppe sank um über zehn Prozent von 7,7 Prozent (2023) auf 6,9 Prozent in 2024. Am 9. Februar 2025 endet das Dschungelcamp bei RTL – ab dem 13. Februar wird ProSieben mit der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wieder größere Geschütze auffahren.