Das TV-Programm an Weihnachten 2024

Nach dem Weihnachtsbraten oder der Bescherung dürfen einige Klassiker an Weihnachten im Fernsehen nicht fehlen. Und davon gibt es in diesem Jahr viele. Doch auch Free-TV-Premieren oder auch große Shows laufen an den Feiertagen.

Ob „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, die „Kevin“-Filme, „Der kleine Lord“ oder „Der Grinch“ – es gibt Filme, die zu Weihnachten einfach nicht fehlen dürfen. RTL setzt unterdessen lieber auf seinen Quizklassiker „Wer wird Millionär?“. Eine besondere Programmierung gibt es auch bei RTLZWEI: Der Sender setzt an Heiligabend auf seine erfolgreiche Sozialdoku „Hartz und herzlich“.

„Kevin“-Filme dominieren an Weihnachten – die Konkurrenz schläft jedoch nicht

Die beiden Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ fahren jedes Jahr zu Weihnachten extrem hohe Quoten in SAT.1 ein. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Diesmal tritt Kevin nicht mehr – wie es jahrelang der Fall war – gegen Carmen Nebel im ZDF an, sondern gegen Horst Lichter. Und am ersten Weihnachtstag muss Kevin gegen Helene Fischer ran. Wir geben einen Überblick, was am Nachmittag und in der Primetime auf den großen Sendern läuft.

Das zeigen die TV-Sender zu Weihnachten

24.12.23, Heiligabend

ARD

13.40 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm, CSSR/DDR 1973

Märchenfilm, CSSR/DDR 1973 15.05 Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts Sketch

Sketch 15.30 Familie Heinz Becker Comedyserie

Comedyserie 16.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 16.10 Evangelische Christvesper Kirche

Kirche 16.45 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 17.00 Der Wunschzettel Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 18.30 Wenn das fünfte Lichtlein brennt Spielfilm, D 2021

Spielfilm, D 2021 20.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20.15 Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein Spielfilm, D/A 2023

Spielfilm, D/A 2023 21.45 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944

Spielfilm, D 1944 23.20 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23.30 Katholische Christmette Kirche

ZDF

11.55 Michel in der Suppenschüssel Kinderfilm, S 1971

Kinderfilm, S 1971 13.30 Michel muss mehr Männchen machen Kinderfilm, S 1972

Kinderfilm, S 1972 15.00 Dornröschen und der Fluch der siebten Fee Märchenfilm, D/CZE 2024

Märchenfilm, D/CZE 2024 16.30 Ein Regenbogen zu Weihnachten Liebesfilm, D/CZE 2023

Liebesfilm, D/CZE 2023 18.00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Konzert

Konzert 19.00 heute Nachrichten

Nachrichten 19.15 auslandsjournal – die doku: Weihnachtszauber weltweit Reportage

Reportage 20.15 Der „Bares für Rares“-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden Show

Show 22.30 Evangelische Christvesper Kirche

Kirche 23.20 Eiffel in Love Liebesfilm, F/D 2021

RTL

12.45 Das Wunder von Manhattan Weihnachtskomödie, USA 1994

Weihnachtskomödie, USA 1994 15.00 Der Grinch Animationsfilm, USA 2018

Animationsfilm, USA 2018 16.25 Ice Age – Eine coole Bescherung Special

Special 16.45 Schöne Bescherung Weihnachtskomödie, USA 1989

Weihnachtskomödie, USA 1989 18.45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19.05 Life – Menschen, Momente, Geschichten Magazin

Magazin 20.15 Santa Clause – Eine schöne Bescherung Komödie, USA 1994

Komödie, USA 1994 22.05 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 00:00 Brick Mansions Actionfilm, F 2013

SAT.1

13.50 Brücke nach Terabithia Abenteuerfilm, USA 2007

Abenteuerfilm, USA 2007 15.40 Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 17.45 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2) Fantasyfilm, USA/GB 2011

Fantasyfilm, USA/GB 2011 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20.15 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 22.15 Der Polarexpress Animationsfilm, USA 2004

Animationsfilm, USA 2004 00.05 Hüter der Erinnerung – The Giver Sci-Fi-Film, USA 2014

ProSieben

14.00 Darüber staunt die Welt – Die witzigsten Weihnachtspannen Rankingshow

Rankingshow 16.10 Weihnachtsjagd – Das Fest der Spiele Komödie, USA 2021

Komödie, USA 2021 18.05 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 18.15 Daddy’s Home 2 – Mehr Väter, mehr Probleme! Komödie, USA 2017

Komödie, USA 2017 20.15 Der Herr der Ringe – Die Gefährten Fantasyfilm, USA/NZ 2001

Fantasyfilm, USA/NZ 2001 23.45 The Black Phone – Sprich nie mit Fremden Thriller, USA 2021

VOX

14.20 Der Zoowärter Komödie, USA 2011

Komödie, USA 2011 16.15 Der Grinch Weihnachtsfilm, USA 2000

Weihnachtsfilm, USA 2000 18.15 Eine zauberhafte Nanny Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 20.15 Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer Komödie, USA 2010

Komödie, USA 2010 22.25 Eine zauberhafte Nanny Komödie, USA 2006

RTLZWEI

14.10 Die Schöne und das Biest Abenteuerfilm, F/D 2014

Abenteuerfilm, F/D 2014 16.20 Hartz und herzlich Sozialreportage

Sozialreportage 18.25 Hartz und herzlich Sozialreportage

Sozialreportage 20.15 Hartz und herzlich Sozialreportage

Sozialreportage 22.15 Blade 2 Actionfilm, USA 2002

Kabel eins

14.15 Dennis Komödie, USA 1998

Komödie, USA 1998 16.10 Kabel eins :newstime Nachrichten

Nachrichten 16.20 Richie Rich Komödie, USA 1994

Komödie, USA 1994 18.10 Kindergarten Cop Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 20.15 Indiana Jones und der Tempel des Todes Abenteuerfilm, USA 1984

Abenteuerfilm, USA 1984 22.35 Rush Hour Actionkomödie, USA 1998

25.12.24, Erster Weihnachtstag

ARD

13.45 Die Prinzessin auf der Erbse Märchen, D 2010

Märchen, D 2010 14.45 Das Märchen von der silbernen Brücke Märchen, D 2024

Märchen, D 2024 15.50 Sissi Spielfilm, A 1955

Spielfilm, A 1955 17.30 Sissi, die junge Kaiserin Spielfilm, A 1956

Spielfilm, A 1956 19.15 Ostsee am Limit Reportage

Reportage 20.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20.10 Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Ansprache

Ansprache 20.15 Ronja Räubertochter Serie (3 Folgen)

Serie (3 Folgen) 22.25 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 22.35 Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho! Spielfilm, D 2021

ZDF

14.05 Bares für Rares – Lieblingsstücke Trödelshow

Trödelshow 16.00 Fünf Freunde Abenteuerserie (2 Folgen)

Abenteuerserie (2 Folgen) 19.00 heute Nachrichten

Nachrichten 19.15 Ägyptens vergessene Gräber Doku

Doku 20.15 Die Helene Fischer Show Show

Show 23.20 Made in Italy – Auf die Liebe! Spielfilm, GB/I 2020

RTL

13.15 Schöne Bescherung Weihnachtskomödie, USA 1989

Weihnachtskomödie, USA 1989 15.00 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (7 Folgen)

Serie (7 Folgen) 18.45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19.05 Martin Rütter – Mein tierisches Jahr Tiershow

Tiershow 20.15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow

SAT.1

14.05 Chaos im Netz Animationsfilm, USA 2018

Animationsfilm, USA 2018 16.05 Der Polarexpress Animationsfilm, USA 2004

Animationsfilm, USA 2004 17.55 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20.15 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 22.40 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988

ProSieben

15.25 Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel Actionfilm, USA 1986

Actionfilm, USA 1986 17.30 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17.40 Top Gun: Maverick Actionfilm, USA 2022

Actionfilm, USA 2022 20.15 Dune Sci-Fi-Film, USA 2021

Sci-Fi-Film, USA 2021 23.19 Gladiator Actionfilm, USA 1999

VOX

14.20 Verrückte Weihnachten Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 16.15 Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer Komödie, USA 2010

Komödie, USA 2010 18.15 Last Christmas Liebesfilm, USA 2019

Liebesfilm, USA 2019 20.15 Pretty Woman Liebesfilm, USA 1990

Liebesfilm, USA 1990 22.40 Pulp Fiction Actionfilm, USA 1994

RTLZWEI

13.25 Casper Fantasyfilm, USA 1995

Fantasyfilm, USA 1995 15.20 Garfield – Der Film Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 16.50 Garfield 2 – Faulheit verpflichtet Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 18.25 Das letzte Einhorn Fantasyfilm, GB/J 1982

Fantasyfilm, GB/J 1982 20.15 Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben Actionfilm, USA 2013

Actionfilm, USA 2013 22.15 Blade Trinity Thriller, USA 2004

Kabel eins

13.40 Zwei wie Pech und Schwefel Actionfilm, I/E 1973

Actionfilm, I/E 1973 15.40 Kabel eins :newstime Nachrichten

Nachrichten 15.55 Zwei außer Rand und Band Komödie, I 1976

Komödie, I 1976 18.05 Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Abenteuerfilm, I 1972

Abenteuerfilm, I 1972 20.15 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Abenteuerfilm, USA 1989

Abenteuerfilm, USA 1989 22.45 Rush Hour 3 Actionkomödie, USA 2007

26.12.24, Zweiter Weihnachtstag

ARD

13.20 Frau Holle Märchenfilm, D 2008

Märchenfilm, D 2008 14.20 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 14.35 Der kleine Lord Spielfilm, GB 1980

Spielfilm, GB 1980 16.15 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Spielfilm, A 1957

Spielfilm, A 1957 18.00 Ronja Räubertochter Serie (3 Folgen)

Serie (3 Folgen) 20.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20.15 Tatort: Made in China Krimi, D 2024

Krimi, D 2024 21.45 Kommissar Van der Valk – Verloren in Amsterdam Krimi, D/GB 2024

Krimi, D/GB 2024 23.15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23.25 À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen Spielfilm, F 2020

ZDF

13.30 Der Räuber Hotzenplotz Kinderfilm, D/CH 2024

Kinderfilm, D/CH 2024 15.15 Fünf Freunde Abenteuerserie

Abenteuerserie 16.45 Rosamunde Pilcher: Morgens stürmisch, abends Liebe Liebesfilm, D 2019

Liebesfilm, D 2019 18.15 Religion – Konflikt oder Frieden? Doku

Doku 19.00 heute Nachrichten

Nachrichten 19.15 Album 2024 – Bilder eines Jahres Rückblick

Rückblick 20.15 Das Traumschiff Romanze, D 2024

Romanze, D 2024 21.45 Kreuzfahrt ins Glück Romanze, D 2021

Romanze, D 2021 23.20 French Exit Spielfilm, KAN/GB/IR 2020

RTL

11.55 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 13.50 Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 15.25 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (6 Folgen)

Serie (6 Folgen) 18.45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19.05 Die Versicherungsdetektive Doku-Soap

Doku-Soap 20.15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow

SAT.1

14.00 Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild Animationsfilm, USA 2022

Animationsfilm, USA 2022 15.40 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988

Komödie, USA 1988 17.30 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20.15 Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss Animationsfilm, USA 2021

Animationsfilm, USA 2021 21.55 Nachts im Museum 2 Komödie, USA 2009

Komödie, USA 2009 23.55 Legend of Tarzan Abenteuerfilm, USA 2016

ProSieben

14.40 Dune Sci-Fi-Film, USA 2021

Sci-Fi-Film, USA 2021 17.20 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17.30 Jurassic World: Ein neues Zeitalter Abenteuerfilm, USA 2022

Abenteuerfilm, USA 2022 20.15 TV total – Xmas total! Show

Show 22.50 Weihnachten mit Joko und Klaas Show

VOX

15.15 Liebe braucht keine Ferien Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 17.55 Pretty Woman Liebesfilm, USA 1990

Liebesfilm, USA 1990 20.15 Bad Moms 2 Komödie, USA 2017

Komödie, USA 2017 22.10 Con Air Thriller, USA 1997

RTLZWEI

14.30 Das letzte Einhorn Fantasyfilm, GB/J 1982

Fantasyfilm, GB/J 1982 16.25 Billy Madison – Ein Chaot zum Verlieben Komödie, USA 1994

Komödie, USA 1994 18.05 Meine Braut, ihr Vater und ich Komödie, USA 2000

Komödie, USA 2000 20.15 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Abenteuerfilm, USA/D/CZ/GB 2003

Abenteuerfilm, USA/D/CZ/GB 2003 22.25 Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben Actionfilm, USA 2013

Kabel eins