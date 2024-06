Trauerfall in Neonazi-Familie: Andy Ritter stirbt mit 39 Jahren – das ist die Todesursache

Die Ritters sind die wohl bekannteste TV-Familie in Deutschland – jedoch aus zweifelhaften Gründen. „Stern TV“ hat die Neonazi-Familie seit mehr als zwei Jahrzehnten begleitet. Nun ist Sohn Andy Ritter im Alter von 39 Jahren verstorben.

Über 20 Jahre begleitete das RTL-Magazin „Stern TV“ die Familie Ritter. Millionen Menschen schalteten ein, als es um Familienoberhaupt Karin Ritter sowie ihre Kinder ging. Karin Ritter ist im Alter von 66 Jahren vor drei Jahren verstorben. Nun wurde auch bekannt, dass Sohn Andy bereits im Jahr 2023 verstorben ist.

Andy Ritter versetzt sich „goldenen Schuss“ und stirbt an Überdosis

Andy Ritter war drogenabhängig. Er habe sich einen „goldenen Schuss“ gesetzt, wie seine Brüder Rene und Norman in einem Livestream auf dem YouTube-Kanal „The Real One“ verkünden. In der Drogenszene ist damit eine Überdosis gemeint. An dieser ist Andy Ritter im Alter von 39 Jahren verstorben. Die Familie hatte nicht genügend Geld, um einen Grabstein für Andy Ritter zu finanzieren. Um das Geld für die Beerdigung auftreiben zu können, hat Norman Ritter als Tätowierer gearbeitet.

Familie Ritter kommt aus Köthen. Das Leben der Familie war von Ausländerfeindlichkeit und Arbeitslosigkeit geprägt – auch Alkohol und Drogen spielten immer wieder eine große Rolle. Karin Ritter fiel immer wieder durch rassistische Bemerkungen bei „Stern TV“ auf. Zudem stachelte sie auch ihre eigenen Kinder dazu an – diese zeigten bereits in frühen Jahren vor laufenden Kameras den Hitlergruß. Besonders erschreckend: Zu dem Zeitpunkt hatten sie noch nicht mal das Jugendalter erreicht. Sie sprachen in der Sendung darüber, andere Menschen mit Migrationshintergrund zu verprügeln.

Karin Ritter hatte insgesamt sechs Kinder von drei unterschiedlichen Männern – nur drei Söhne davon waren bei „Stern TV“ zu sehen. Dazu zählten Norman, Andy und Christopher. Schon früh fielen die Kinder in die Alkohol- und Drogensucht. Die Abhängigkeit spielte eine große Rolle – dort fanden die Söhne nie wieder heraus. Immer wieder gerieten sie auch mit dem Gesetz in Konflikt und mussten Haftstrafen antreten. Am 30. Januar 2021 verstarb Karin Ritter im Alter von 66 Jahren. Ihr Tod sorgte für Aufsehen – wenn auch eher aus fragwürdigen Gründen.