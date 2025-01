Bruder bestätigt: TV-Neonazi Norman Ritter (40) ist tot – das ist die Todesursache

Die Reportagen von „Stern TV“ verschafften der Familie Ritter aus Köthen eine zweifelhafte Berühmtheit. Nun ist Norman Ritter im Alter von nur 40 Jahren verstorben.

Der aus dem TV bekannte Neonazi Norman Ritter ist im Alter von 40 Jahren verstorben. Sein Bruder bestätigte die Todesnachricht. „Sein Herz hat nicht mehr mitgemacht“, sagt René Ritter in der Bild-Zeitung. Am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr sei er in einem Krankenhaus in Köthen verstorben.

Norman Ritter wollte „Skinhead werden“

Mutter Karin Ritter (†66) und ihre Familie waren seit 1994 immer wieder bei „Stern TV“ zu sehen und erlangten damit zweifelhafte Berühmtheit. Die Kinder sind in Armut und Gewalt aufgewachsen. Die Kinder fielen bereits in frühen Jahren mit rechtsextremen Äußerungen auf. Der Traum von Norman Ritter war als Kinder: „Skinhead werden“.

Das ist die Todesursache von Norman Ritter

Laut Bruder René starb Norman Ritter nach jahrelanger Alkohol-Sucht mit nur 40 Jahren an „Wasser im Herzen“. „Es ist ein harter Schlag für mich. […] Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dass ich nicht mehr jederzeit zu ihm kann“, so sein Bruder. Norman sei am Sonntag noch bei ihm gewesen. „Jetzt muss ich mich um den Grabstein kümmern“, so René Ritter.

Norman Ritter sei es immer schlechter gegangen – bereits im Dezember war sein Gesundheitszustand katastrophal. Jedoch haben weder Angehörige noch Freunde mit einem so schnellen Tod gerechnet. „Dennoch hat niemand damit gerechnet, dass es so schnell geht“, erzählt sein Bruder in der Bild.

Der alkoholabhängige Neonazi wurde noch im Sommer in eine Entzugsklinik eingeliefert. Dort hatte er knapp vier Promille! Mediziner haben ihn damals mitgeteilt, dass er nur noch ein dreiviertel Jahr zu leben habe. „Ich habe Leberzirrhose, dazu habe ich jetzt noch Wasser in den Beinen gekriegt. Ich muss Medikamente nehmen, aber selbst das Aufstehen fällt mir schwer“, gestand Norman Ritter damals in einem YouTube-Video.