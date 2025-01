TikTok-Star Deborah Finck (57) stirbt an seltener Form von Krebs

Die TikTok-Community muss sich von einer wahren Größe verabschieden: Influencerin Deborah Finck ist im Alter von 57 Jahren an einer seltenen Form von Krebs verstorben.

In den sozialen Netzwerken war Deborah Finck unter dem Namen „Nanny 911“ bekannt. Ihre Community versorgte sie immer wieder mit neuen Content und baute sich in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde auf. Allein bei TikTok hatte sie rund 420.000 Follower. Doch im Alter von 57 Jahren ist die Influencerin verstorben. Die traurige Todesnachricht teilte ihre Tochter im Netz.

„Du warst die schönste Mutter und die beste Mami, die man sich nur wünschen kann“

„Du warst die schönste Mutter und die beste Mami, die man sich nur wünschen kann. Du hast mich Stärke, Mut und Tapferkeit gelehrt und was es bedeutet, wirklich zu lieben und niemals aufzugeben. Du hast an mich geglaubt, mir beigestanden und mir gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet“, schreibt ihre Tochter Katerina in einem emotionalen Post bei Instagram.

Ihre Tochter postete dazu mehrere Schnappschüsse mit ihrer Mutter. Vor rund 5 Jahren wurde bei Deborah Finck jedoch eine seletene Form von Krebs entdeckt. Den Kampf gegen die Krankheit hat Deborah Finck schließlich verloren.

Ihr Ehemann Paul meldete sich ebenfalls mit einem Post im Netz: „Heute teile ich mit erschüttertem Herzen die Nachricht mit, dass meine geliebte Frau Deborah verstorben ist. Nach einem tapferen und unerbittlichen fünfjährigen Kampf gegen den Krebs hat sie diese Welt friedlich verlassen, umgeben von Liebe. […] Ruhe jetzt, meine Liebe. Dein Kampf ist vorbei, und du bist frei. Bis wir uns wiedersehen, wirst du immer in meinem Herzen sein.“

Auch zahlreiche Fans bekundeten ihr Beileid und wünschen der Familie viel Kraft in der schweren Zeit. In den vergangenen Monaten war der TikTok jedoch bewusst, dass sie nicht mehr lange leben wird und setzte sich auch öffentlich mit ihrer Krankheit auseinander. In den letzten Videos richtete sie Abschiedsworte an ihre Familie.