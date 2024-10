TikTok-Star Rachel Yaffe (27) an seltener Krebsart gestorben

Bei TikTok-Star Rachel Yaffe wurde im Alter von 20 Jahren ein seltenes Leberkarzinom diagnostiziert. Die Influencerin ging mit ihrer Krankheit in den sozialen Netzwerken offen um. Im Alter von 27 Jahren ist sie nun verstorben.

Seit vielen Jahren kämpfte Rachel Yaffe gegen den Krebs. Die Influencerin postete immer wieder Updates zu ihrem Gesundheitszustand. Sie sprach offen über Herausforderungen und wie die Krankheit ihren Alltag beeinflusst. Sie litt an einem fibrolamellarem hepatozellulärem Karzinom – es handelt sich dabei um eine seltene Form von Leberkrebs, welcher auch sehr aggressiv ist. Die Krebsart betrifft oft junge Menschen und tritt meist ohne Vorwarnung auf.

Der Krebs konnte nie besiegt werden

Rachel Yaffe hat den Kampf gegen die Krankheit am 11. Oktober 2024 verloren. Zwar wurde per Not-OP der Krebs entfernt – trotz einer intensiven Strahlentherapie und zahlreichen Behandlungen konnte der Krebs nie besiegt werden. Im September 2024 postete sie ein letztes Update nach einer Strahlentherapie: „Ich habe so viel meiner Kraft verloren und es ist unglaublich schwer, mich zu motivieren, wieder in Bewegung zu kommen. Aber ich arbeite daran.“ Sie hatte kaum noch Energie – was auch mit ihrem strikten und krebsheilenden Diätplan zusammenhängt.

„Ich habe so viel von meiner Stärke verloren“

„Es war sowohl körperlich als auch mental ein wenig schwierig, aber ich konzentriere mich wirklich darauf, die kleinen Dinge zu genießen, die mir Freude bereiten, und lege großen Wert auf mein mentales Wohlbefinden“, berichtete sie ihren Fans. Sie sprach auch offen über ihren Heilungsweg: „Ich habe so viel von meiner Stärke verloren.“

Trotz der Krankheit hat die aus Maryland stammende Influencerin nie ihren Lebensmut verloren. „Ich habe so viele Träume für meine Zukunft und bin leidenschaftlich daran interessiert, meine Lebensreise mit anderen zu teilen, damit sie die schweren Zeiten überspringen und direkt zu den freudigen, gesunden Momenten gelangen können“, postete sie zu einem Clip im Juni, als sie mit einer Freundin das Tanzbein schwang.

Vor ihrer Diagnose war Rachel Yaffe eine begeisterte Lacrosse-Spielerin auf Universitätsniveau. „Das Sportfeld war mein glücklicher Ort“, schrieb sie im Dezember 2023. Zahlreiche Fans zeigten sich fassungslos zum plötzlichen Tod von Rachel Yaffe. In vielen Kommentaren bekundeten ihre Follower ihr Beileid und wünschen der Familie und Freunden viel Kraft.