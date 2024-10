News des Tages am 16.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.10.24

Lebensgefahr nach Pilzvergiftung: 3 Kinder brauchen dringend neue Leber

Vermutlich nach dem Verzehr von giftigen Pilzen werden drei Kinder und ein Erwachsener von Experten der Universitätsmedizin Essen wegen akutem Leberversagen behandelt, wie die Bild-Zeitung berichtet. „Bereits drei Kinder wurden heute Nacht in der Kinderklinik mit akutem Leberversagen aufgenommen, die nun dringend eine Notfalltransplantation benötigen“, erklärt die Einrichtung. Bis sich eine geeignete Spenderleber findet, bekommen die kleinen Patienten ein sogenanntes Leberersatzverfahren – dadurch wird die Funktion des Organs ersetzt.

Dirk Spaniel: AfD-Politiker schmeißt hin

Der Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel hat die Partei verlassen. „Viele haben es ja schon geahnt, heute habe ich den Austritt aus der AfD und auch aus der AfD-Bundestagsfraktion vollzogen“, schrieb der Politiker beim Kurznachrichtendienst X. Es seien Unwahrheiten über ihn verbreitet und Parteiressourcen ausgenutzt worden. Er galt als Kritiker von Alice Weidel. „Jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn Menschen in Deutschland an die Macht gelangen, die freie Meinungsbildung und demokratische Prozesse bereits innerparteilich unterlaufen und praktisch bedingungslose persönliche Loyalität zu Parteiführern einfordern“, wird Dirk Spaniel von der Tagesschau zitiert.

Influencer (26) klettert auf Riesen-Brücke und stürzt ab

Seine Gier nach dem aufregendsten Content für Social Media ist einem jungen britischen Influencer zum Verhängnis geworden. Er wollte auf die 192 Meter hohe Castilla-La-Mancha-Brücke klettern – und stürzte ab. „Nach unseren Erkenntnissen waren sie nach Talavera gekommen, um auf die Brücke zu klettern und Inhalte für die sozialen Medien zu erstellen, was zu diesem unglücklichen und traurigen Vorfall geführt hat“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Talavera de la Reina. Auf die Brücke zu klettern, sei streng verboten: „Wir haben bereits mehrmals deutlich gemacht, dass das unter keinen Umständen erlaubt ist“, so Stadträtin Macarena Munoz.