News des Tages am 07.10.24

Die Nachrichten des Tages am 07.10.24

Zu Schweden und Deutschland: Dänemark verstärkt Grenzkontrollen

Dänemark verschärft die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden. Grund dafür sind die Angriffe auf die israelischen Botschaften in Kopenhagen und Stockholm. „Die Entscheidung, die Anstrengungen der Polizei zur Verbrechensbekämpfung, Sichtbarkeit und Prävention in den Grenzgebieten zu verstärken, basiert auf den jüngsten Vorfällen in Kopenhagen und Stockholm“, erklärte die Polizei. Es würden „stichprobenartige Kontrollen von Fahrzeugen und Reisenden an den Grenzen mit Schweden und Deutschland“ eingesetzt.

Bewusstlos nach sechs Litern Bier! Wiesn-Chef persönlich rettet 16-Jährigen

Ein junger Mann meldet sich auf der Sanitätswache des Oktoberfestes und sucht nach Hilfe für seinen 16-Jährigen Kumpel. Denn nach sechs Litern Bier habe er das Bewusstsein verloren. Dann leistet ein Mann Erste Hilfe – es handelte sich dabei um Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. „Unverzüglich wurde eine Wiesn-Trage alarmiert, die von dem Melder zur Einsatzstelle gelotst wurde”, heißt es in einer Pressemitteilung der Aicher Ambulanz. Als die Helfer ankommen, leistet ein Wiesn-Besucher bereits vorbildlich Erste Hilfe: „Dieser war kein Geringerer als der Wiesn-Chef und Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Clemens Baumgärtner“, heißt es in der Mitteilung weiter

Britische Zeitung meldet: König Charles unterbricht Krebsbehandlung

König Charles wird seit Anfang des Jahres im Kampf gegen den Krebs ärztlich behandelt. Nun legt er eine Pause ein, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet. Denn der König absolviert in Begleitung seiner Frau Königin Camilla eine mehrtägige Auslandsreise. Ab dem 18. Oktober besucht das Paar Sydney und Canberra, unmittelbar darauf folgt ein Staatsbesuch in Samoa im Südpazifik. Der Zeitplan ist voll: Das Paar hat bis zu zehn Termine am Tag. Die Auslandsreise findet in Rücksprache mit seinen Ärzten statt.