Nach „Köln 50667“-Aus: RTLZWEI äußert sich über die Zukunft von „Berlin – Tag & Nacht“

Im linearen Fernsehen wurde „Köln 50667“ nach über zehn Jahren eingestellt. Auch „Berlin – Tag & Nacht“ ist von ehemaligen Erfolgsquoten weit entfernt. Wie sieht RTLZWEI die Zukunft seiner Hauptstadt-Soap? KUKKSI hat beim Sender nachgefragt.

Mehr als zehn Jahre lang wurde „Köln 50667“ bei RTLZWEI ausgestrahlt. Im Sommer 2024 war mit der Daily jedoch Schluss und wurde eingestellt – zumindest im linearen Fernsehen. Denn die Quoten sind zuletzt regelrecht eingebrochen. „Köln 50667“ wird seitdem hauptsächlich nur beim Streamingdienst RTL+ weitererzählt.

Mit „Berlin – Tag & Nacht“ fing damals alles an. Die Hauptstadt-Soap war anfangs ein Flop und stand sogar kurz vor der Einstellung. Doch das Zuschauerinteresse ist dann enorm gestiegen und zählte in dem Zeitraum zu den erfolgreichsten RTLZWEI-Sendungen – die Serie erreichte täglich Marktanteile von über zehn Prozent in der Zielgruppe.

So sieht RTLZWEI die Zukunft von „Berlin – Tag & Nacht“

Diese Zeiten sind jedoch schon lange vorbei – BTN dümpelt derzeit meist bei einem Marktanteil um die drei Prozent. Die Fans sind nun in Sorge: Droht „Berlin – Tag & Nacht“ das gleiche Schicksal wie „Köln 50667“? KUKKSI hat bei RTLZWEI nachgefragt. Der Sender hält weiter an der filmpool-Produktion fest: „‚Berlin – Tag & Nacht‘ ist seit mehr als 13 Jahren eine zuverlässige Programmmarke, die im TV, im Streaming bei RTL+ und auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr populär ist“, sagt uns Sendersprecherin Susanne Raidt.

Der Sender stellt gegenüber KUKKSI weiter klar: „Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von ‚Berlin – Tag & Nacht‘, um das Format und die Marke auch in Zukunft relevant und attraktiv zu halten. Dies betrifft sowohl inhaltliche Anpassungen als auch die Integration neuer Trends und Erzählweisen.“

„‚Berlin – Tag & Nacht‘ ist beim Streamingdienst RTL+ ein gefragtes und erfolgreiches Format“

Im linearen Fernsehen sind die Quoten bei „Berlin – Tag & Nacht“ zwar rückläufig – aber die vor allem jungen Zuschauer sind vor allem zu RTL+ gewandert. Und dort ist die Soap sehr erfolgreich. „‚Berlin – Tag & Nacht‘ ist beim Streamingdienst RTL+ ein gefragtes und erfolgreiches Format“, erklärt RTLZWEI. Auf die Frage, wie viele Abrufzahlen die Serie jedoch genau hat, wollte der Sender nicht eingehen.

Auch, wenn die Quoten nicht mehr an die Anfangszeit von BTN herankommen – RTLZWEI zeigt sich mit der Entwicklung der Hauptstadt-Daily sehr zufrieden. Denn „Berlin – Tag & Nacht“ spricht eine Zielgruppe an, die vor allem Streamingdienste nutzt – und bei RTL+ scheint die Serie hohe Abrufzahlen zu erzielen. Da können die Verantwortlichen auch den Rückgang der Quoten im linearen Fernsehen verkraften.