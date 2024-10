„Heutige Spekulationen sind falsch“: RTL gibt Statement zur Zukunft von Pietro Lombardi ab

Es stehen schwere Vorwürfe gegen Pietro Lombardi im Raum. Zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rypa kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Steht nun seine TV-Karriere vor dem Aus? RTL hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet.

Die Polizei hat gegenüber RTL einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt bestätigt. Laura Maria Rypa wurde daraufhin mit ihrem jüngeren Sohn Amelio Elija in ein Krankenhaus gebracht. Der Sänger darf seitdem seine Villa nicht mehr betreten. Dies sei ein „normaler Vorgang, ‚wenn der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum steht'“, bestätigt sein Anwalt in der Bild-Zeitung.

RTL dementiert Medienbericht – das sagt der Sender zur Zukunft von Pietro Lombardi

Das Blatt berichtete auch, dass die Zukunft von Pietro Lombardi bei RTL auf dem Spiel stehe. Demnach will der Sender den Sänger bei DSDS dann rausschmeißen, sobald die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nun lässt der Sender in einem Statement verlauten: „RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären. Die heutigen Spekulationen auf Bild.de, wonach die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft automatisch das Aus für Pietro Lombardi bei DSDS bedeuten, sind falsch. Sollte sich keine neue Faktenlage ergeben, wird RTL etwaige Ermittlungen und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln als Grundlage für das weitere Vorgehen abwarten“, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Bereits am 9. Oktober hat RTL erklärt: „Pietro und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe mit Nachdruck. Darüber hinaus haben Laura und Pietro parallel auf Instagram ein Statement veröffentlicht. RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige DSDS-Sendung wird nach aktuellem Stand wie geplant ausgestrahlt.“

Zuvor gab es auch Berichte, dass die Uniklinik Köln den DSDS-Juror angezeigt haben soll. Das wies die Klinik auf RTL-Nachfrage deutlich zurück. Kurz nach den Meldungen haben sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zu Wort gemeldet. „Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äußern“, heißt es in einem Statement auf Instagram. Die beiden machen vor allem den Medien große Vorwürfe, den Streit weiter anzufeuern: „Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit herausgehalten wird. Wir verstehen, dass viele Fragen haben.“