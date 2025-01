Marmorkuchen ist ein echter Klassiker und wird immer wieder gerne gebacken. Eine Geheimzutat verleiht dem Kuchen ein besonderes Aroma und macht ihn besonders saftig.

Marmorkuchen sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch einfach fabelhaft und lässt einen in Erinnerungen der Kindheit schweben. Der traditionell beliebte Kuchen kann schnell zu trocken werden oder der Teig ist nicht luftig locker. Mit einer Geheimzutat wird der Marmorkuchen besonders saftig.

Das Rezept für Marmorkuchen

50 g Zartbitterschokolade

250 g Butter (weich werden lassen)

250 g Zucker

4 Eier

250 g Mehl

1 TL Backpulver

2 TL Kakaopulver

Mit dieser Geheimzutat wird Marmorkuchen besonders saftig

Und dann kommt die Geheimzutat, mit welcher der Marmorkuchen eine besonders saftige Note bekommt – und zwar Joghurt! Davon gibt man 150 Gramm dazu.

Mit diesem Trick wird der Kuchen richtig fluffig

Es gibt noch einen Tipp, damit der Kuchen besonders fluffig wird: Man gibt in den Teig einen Schuss Sprudelwasser. Durch die Kohlensäure kommt Luft in die klebrige Masse und der Kuchen wird locker.

So wird der Kuchen zubereitet

Auf 160 Grad Umluft wird der Backofen vorgeheizt. Zunächst muss die Gugelhupfform vorbereitet werden – diese wird mit Butter eingefettet und danach mit Mehl bestäubt. Die Zartbitterschokolade wird anschließend klein gehackt, bevor diese dann über einem Wasserbad geschmolzen wird. Butter und Zucker in eine Schüssel geben und cremig aufschlagen. Danach werden die Eier einzeln eingerührt. Mehl und Backpulver werden anschließend vermischt. Die Mehlmischung abwechselnd mit 100 g des Joghurts unter die Butter-Eier-Masse rühren.

In die Gugelhupfform wird nun die Hälfte des Teiges gefüllt – mit der geschmolzenen Schokolade, Kakaopulver und dem restlichen Joghurt wird die andere Teighälfte verrührt. Danach kommt der Teig ebenfalls in die Form. Anschließend sticht man mit einer Gabel in den Teig und dreht diese kreisförmig – damit bekommt man das typische Marmor-Muster. Die Teigoberfläche streicht man glatt. Der Kuchen kommt dann rund 45 Minuten in den Backofen.

Warum wird der Marmorkuchen speckig?

Ist der Kuchen „klitschig“ oder speckig, liegt dies in der Regel an zu viel Backpulver. Denn durch das Pulver entsteht Kohlenstoffdioxid beim Backen – das geht schließlich im Teig auf. Wird jedoch zu viel Gas freigesetzt, wird die Masse instabil und fällt noch vor Ende der Backzeit wieder in sich zusammen – so entstehen die speckigen Streifen im Kuchen. Bis der Teig die richtige Konsistenz hat, sollte man die Milch portionsweise dazugeben. Denn das Phänomen kann sonst auch eintreten, wenn der Teig zu flüssig ist.

Wie bewahrt man Marmorkuchen auf und wie lange ist er haltbar?

Der Marmorkuchen sollte luftdicht verschlossen sein und bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden – der Kühlschrank eignet sich eher nicht dazu. Alternativ kann man ihn auch in Alufolie einwickeln. Der Kuchen kann auch glasiert werden – denn so entweicht weniger Feuchtigkeit und der Kuchen bleibt länger saftig. Auch zum Einfrieren ist Marmorkuchen geeignet – in dem Fall jedoch nur, wenn der Marmorkuchen nicht glasiert ist.