Diese Geheimzutat macht Zimtschnecken besonders fluffig und saftig

Traditionelle Zimtschnecken aus einfachem Hefeteig sind wahrscheinlich das ultimative Gebäck für kühle Herbsttage. Mit einer Geheimzutat werden sie besonders fluffig und unglaublich lecker.

Ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder zu einer schönen Tasse Kaffee oder Tee – Zimtschnecken gehen einfach immer. Mit ihrem verführerischen Duft nach Zimt und Zucker, dem buttrigen Teig und der goldbraunen Kruste sind Zimtschnecken ein wahres Wohlfühlgebäck. Besonders in der kalten Jahreszeit lassen sich diese wunderbar genießen.

Saftige Zimtschnecken lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Hefeteig kann durchaus auch mal trocken oder fad werden. Mit einer Geheimzutat ist das jedoch Schnee von gestern. Denn mit einer geheimen Zutat werden die Zimtschnecken total fluffig und verleihen ihnen ein ganz besonderes Aroma.

Statt Milch lieber Buttermilch verwenden

Am besten schmecken Zimtschnecken, wenn sie fluffig und weich sind. Das Rezept gelingt jedoch nicht immer. Doch mit einer Geheimzutat werden diese wunderbar fluffig. Das Geheimnis lautet: Man sollte dafür Buttermilch statt Milch verwenden. Diese sorgt dafür, dass der Teig sehr locker und weich wird.

Mit Pflanzenöl trocknen Zimtschnecken nicht aus

Es gibt noch einen weiteren Hack, damit die Zimtschnecken nicht austrocknen: Es empfiehlt sich, einen Löffel geschmacksneutrales Pflanzenöl in den Hefeteig zu geben. Dadurch wird das Gebäck schön saftig und der Teig geschmeidiger, wie merkur.de schreibt.

Mit Sahne werden Zimtschnecken wunderbar fluffig

Die Basis für Zimtschnecken bildet ein lockerer Hefeteig, der mit einer Füllung aus Butter, Zimt und Zucker bestrichen und anschließend aufgerollt und in Schnecken geteilt wird. Bevor die Schnecken in den Ofen wandern, kann man eine weitere Geheimzutat verwenden – und zwar Sahne! Und so einfach funktioniert es: Die noch rohen Zimtschnecken nebeneinander mit etwas Abstand in eine Backform setzen. Danach gießt man 125 ml Sahne über die Zimtschnecken – danach werden diese im Ofen gebacken.

Bei Zimtschnecken sollte man übrigens auf zu viel Mehl und Hefe verzichten. Ein zu langes Durchkneten ist ebenfalls nicht sinnvoll, denn dadurch können die Zimtschnecken zäh werden. Auch wenn der Teig nicht genug Zeit zum Aufgehen hatte, werden die Zimtschnecken nicht fluffig. Zudem sollte an der Füllung nicht gespart werden – das verleiht dem Gebäck nicht nur einen unwiderstehlichen Geschmack, sondern dadurch werden diese auch saftig. Besonders hervorragend eignet sich Vanillepudding im Hefeteig, denn dadurch wird dieser etwas feuchter. Der Pudding kann einfach in den Hefeteig eingeknetet werden.

Es gibt verschiedene Varianten von Zimtschnecken

Zimtschnecken sind unglaublich vielseitig und lassen sich leicht an den persönlichen Geschmack oder regionale Vorlieben anpassen. In Schweden zum Beispiel sind die „Kanelbullar“ oft kleiner und weniger süß, während in anderen Ländern wie Deutschland die Zimtschnecken tendenziell größer und reichhaltiger sind.