Mit dieser Geheimzutat werden Pfannkuchen besonders fluffig

Egal, ob man sie Pfannkuchen, Eierkuchen, Crêpe oder Pancakes nennt – schmecken tun sie einfach immer. Dank einer bestimmten Zutat werden Pfannkuchen noch fluffiger.

Pfannkuchen sind ein wahrer Allrounder. Egal ob süß oder herzhaft, als Hauptmahlzeit oder Dessert – Pfannkuchen begeistern durch ihre Einfachheit und die Vielfalt an Möglichkeiten, sie zu servieren. Sie sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch sehr einfach in der Zubereitung. Die Grundzutaten für Pfannkuchen sind Mehl, Milch und Eier – sie sind die Basis für den perfekten Pfannkuchenteig. Ihre Beilagen sind dafür umso vielfältiger – von Obst, bis hin zu Nutella, Marmelade oder Puderzucker ist alles möglich. Sie werden mit wenig Salz und Zucker gewürzt.

Das Geheimnis liegt an der Zugabe des Teigs in die Pfanne, denn diese sollte vollständig erhitzt sein. Um den kompletten Pfannenboden durch Schwenken zu bedecken, reicht schon etwas Teig aus. Dabei spielt Schnelligkeit eine wichtige Rolle, um eine gleichmäßige Verteilung des Teigs in der Pfanne zu erreichen – so werden die Pfannkuchen einfach perfekt.

Grundzutaten und Zubereitung

Die Basiszutaten für Pfannkuchen sind einfach und in fast jeder Küche zu finden: Mehl, Eier, Milch und eine Prise Salz. Manchmal wird der Teig auch mit etwas Zucker oder Vanille verfeinert, wenn süße Pfannkuchen gewünscht sind.

250 g Mehl

500 ml Milch

3 Eier

1 Prise Salz

Butter oder Öl zum Ausbacken

Die Zubereitung ist sehr einfach: Zunächst werden die Eier verquirlt und mit der Milch vermischt. Dann gibt man nach und nach das Mehl hinzu und rührt alles zu einem glatten Teig. Dieser sollte etwa 15 Minuten ruhen, damit das Mehl quellen kann. Anschließend erhitzt man eine Pfanne, gibt etwas Butter oder Öl hinein und backt den Teig portionsweise zu dünnen Pfannkuchen aus, bis sie goldbraun sind. Jede Seite braucht etwa 1–2 Minuten, bis sie durchgebacken ist.

Diese Geheimzutat sorgt für eine besondere Fluffigkeit

Die Geheimzutat bei Pfannkuchen lautet Mineralwasser! Denn dadurch werden diese richtig fluffig. Die Eier mit der Milch, dem Salz, dem Mehl und dem Mineralwasser zu einem glatten Teig verrühren. Um die gewünschte Konsistenz zu erreichen, kann man auch etwas Mehl und Wasser hinzugeben.

Den Zucker sollte man übrigens erst danach dazugeben. Ist der Zucker im Teig, dann brennt der Pfannkuchen schneller in der Pfanne an – und wird nicht so fluffig wie gewünscht. Egal, ob man sie süß mit Marmelade oder herzhaft mit Käse füllt – Pfannkuchen passen zu jeder Tageszeit und jedem Anlass. Mit ein wenig Kreativität lässt sich dieses einfache Gericht immer wieder neu entdecken.