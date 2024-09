„Hört auf zu lügen“: So explosiv wird die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“

Die neunte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. Ein erster Trailer gibt nun Einblicke – und es wird explosiv! Zwischen den Promi-Paaren knallt es nämlich ordentlich.

Mehrere Promi-Paare ziehen wieder in das „Sommerhaus der Stars“ ein und wohnen unter einem Dach – in mehreren Challenges müssen sich die Stars beweisen. In der vergangenen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ flogen zwischen den Promi-Paaren die Fetzen – auch diesmal wird es in der Show sehr explosiv.

RTL hat jetzt einen Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Bereits in der ersten Szene stürmt Rafi Rachek aus der Eingangstür heraus, während sein Partner Sam Dylan hinter ihm herrennt und schreit: „Hört auf zu lügen.“ Dann giftet er auch gegen „Temptation Island V.I.P.“-Kandidat Umut Tekin an und sagt: „Du bist ein Fremdgeher.“ Seine Freundin Emma Fernlund bricht daraufhin in Tränen aus.

„Bist du geisteskrank, Junge?“ – Zoff eskaliert im „Sommerhaus der Stars“

Harmonie kehrt danach nicht ein – ganz im Gegenteil: Der Zoff geht in die nächste Runde. Emma schreit danach Sam an: „Bist du geisteskrank, Junge?“, fragt sie wütend. In dem Trailer ist ebenfalls zu erkennen, dass es auch bei den Spielen viel Stress zwischen den Kandidaten gibt. Mit den Worten „Fuck mich nicht ab“ wird Gloria Glumac von ihrem Partner angeschrien und ein anderer Teilnehmer ist so wütend, dass er das Mobiliar zertrümmert.

Neuerung sorgt für Unmut bei den Promi-Paaren

In der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ kam es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten – sogar Security-Mitarbeiter mussten eingreifen. Und auch eine Neuerung versetzt die Promis in Schock-Starre: Fleisch wurde auf dem Speiseplan gestrichen – die Stars müssen in der Promi-WG in Bocholt vegan leben. Das gefällt einigen Kandidaten absolut nicht: „Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas“, schimpft Reality-Ikone Sam Dylan im Interview mit RTL. Auch Schauspieler Raúl Richter ist davon nicht begeistert: „Ich liebe Steak! Und ich bin ein selbstbestimmter, freier Mensch, so wurde ich erzogen und so will ich auch leben. Ich brauche auch Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht. Ich möchte halt gern einfach Fleisch essen.“