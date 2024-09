Promis stinksauer: „Die können mich am A**** lecken!“ – RTL führt Neuerung im „Sommerhaus der Stars“ ein

Bei RTL geht „Das Sommerhaus der Stars“ in eine neue Runde. Die Bedingungen in der Staffel sind für die Stars eine große Herausforderung. Denn der Sender führt eine Neuerung ein, die es in sich hat – und das wird nicht jedem Promi schmecken.

Ab dem 10. September flimmert die neunte Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ wieder über die heimischen Bildschirme. In den vergangenen Staffeln hat es zwischen den Stars ordentlich gekracht – und auch diesmal kommt es wieder zu Auseinandersetzungen. Es soll sogar einen Security-Einsatz gegeben haben. An Zoff mangelt es in der neuen Staffel der Realitysshow jedenfalls nicht. Dafür wird etwas ganz anderes fehlen – und zwar Fleisch. Denn der Sender führt eine Neuerung im Speiseplan ein.

Neuerung im Speiseplan – kein Fleisch mehr im „Sommerhaus der Stars“

Vegetarische Wochen in Bocholt-Barlo – RTL ändern den Speiseplan im „Sommerhaus der Stars“. Und dieser sieht keine Fleischgerichte mehr vor. Statt Schwein, Rind und Huhn stehen 2024 Salat, Reis und Hülsenfrüchte auf dem Menüplan der Promis, wie RTL.de schreibt. Das war übrigens kein Wunsch von Vorzeige-Veganerin Tessa Bergmeier und ihrem Freund Jakob – jedoch begrüßt die Influencerin die Veggie-Wochen.

„Vegan? Die können mich am A**** lecken!“

Während sich Tessa sehr über die Neuerung freut, sind andere Promis eher verwirrt. „Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Ich will keine Kohlenhydrate essen, mein Körper schreit nach Fleisch. Ich fühl mich nicht satt, wenn ich kein Fleisch gegessen habe. Ich fühl mich so leer…“, sagt Reality-Personality Gloria Glumac. „Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas“, so Reality-Ikone Sam Dylan.

Auch Schauspieler Raúl Richter ist alles andere als begeistert: „Ich liebe Steak! Und ich bin ein selbstbestimmter, freier Mensch, so wurde ich erzogen und so will ich auch leben. Ich brauche auch Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht. Ich möchte halt gern einfach Fleisch essen.“ Wen streckt die vegetarische Diät nieder? Und wer verliert als Erstes die Nerven? Das werden die Zuschauer schon bald in der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sehen.