Starttermin bekannt: Diese Neuerung gibt es im Dschungelcamp 2025!

Es geht bald wieder los: RTL zeigt auch 2025 eine neue Staffel der Erfolgsshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nun ist nicht nur der Starttermin bekannt, sondern es wird auch eine Neuerung geben.

Nach einer Legenden-Staffel in Südafrika kommt das reguläre Dschungelcamp in Australien zurück. Sonja Zietlow und Jan Köppen präsentieren auch diesmal wieder die Erfolgsshow. Auf die Fans kommt jedoch eine Neuerung zu – auch der Starttermin wurde jetzt enthüllt.

RTL holt das Dschungelcamp in die Primetime

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar 2025 bei RTL. Insgesamt 17 Folgen der Erfolgsshow soll es geben – diese werden wie immer live aus Australien gesendet. Und dennoch gibt es eine krasse Neuerung: Erstmals wird die reguläre Staffel nicht wie in den vergangenen Jahren erst um 22.15 Uhr gesendet, sondern der Sender holt das Format in die Primetime.

Die 17 Folgen laufen ab dem 24. Januar 2025 nämlich um 20.15 Uhr. „Die Sommerstaffel ‚Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden‘ hat uns und unseren Zuschauer:innen dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet“, erklärt RTL-CCO Inga Leschek. „Daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren. ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘ wird 18 Abende lang unsere Primetime dominieren“, so die Programmverantwortliche weiter.

Auch Dr. Bob ist in der neuen Staffel dabei

Die 18. Staffel startet mit einer dreistündigen Auftaktfolge. Per Telefon-Voting entscheiden in der neuen Staffel auch wieder die RTL-Zuschauer, wer in Woche 1 zu den spektakulären Dschungelprüfungen antreten und wer in Woche 2 das Camp verlassen muss. Das Finale zeigt der Sender am 9. Februar 2025 – dann wird feststehen, wer Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird. Und einer darf natürlich nicht fehlen – auch Dr. Bob ist wieder dabei. Welche 12 Stars ins Dschungelcamp ziehen werden, wird RTL zeitnah bekanntgeben.