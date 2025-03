Der Starttermin von „Das Supertalent“ ist bekannt – das sind die ersten Kandidaten

RTL hat den Starttermin für die neue Staffel von „Das Supertalent“ bekanntgegeben. Nun hat der Sender erste Details bekanntgegeben.

„Das Supertalent“ geht auch dieses Jahr wieder in eine neue Runde. Jedoch ist die Staffel mit nur vier Folgen extrem kurz. Die neue Staffel von „Das Supertalent“ startet mit einem Knaller: In der ersten Folge werden direkt zwei Goldene Buzzer vergeben! Welche der vielversprechenden Talente können sich darüber freuen? Denn: „Das Supertalent“ geht im April 2025 mit vier brandneuen Folgen in die nächste Runde.

„Das Supertalent“ startet am 5. April 2025

Ob Solo- oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, Mensch oder Tier – jedes Talent ist herzlich willkommen. Geboten werden dem Publikum starke Talente, emotionale Geschichten, eine Hammer-Jury und ein bezauberndes Moderationsduo. Die erste Folge läuft bei RTL am 05.04.2025 um 20:15 und ist eine Woche vorab bei RTL+ verfügbar.

Comedian Tony Bauer ist neu in der „Supertalent“-Jury

Bewertet werden alle neuen Acts von der bewährten Jury Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und dem Neuzugang, Comedian Tony Bauer. Die Jury wird zudem wieder ihre Goldenen Buzzer vergeben, die den Weg direkt ins Finale ermöglichen. Moderiert wird die RTL-Erfolgsshow vom eingespielten Duo Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossalla. Wer wird das „Supertalent 2025“ und kann 50.000 Euro mit nach Hause nehmen?

Das sind die ersten Kandidaten

In Folge 1 sind folgende Acts mit dabei: Motivationscoach Bartholomäus Daniel Seydlitz aka Kash Kaiser, die ungarische Tanzcrew Urban Verbunk, Mentalmagier und Gedankenleser Christoph Kuch, Zirkusartist Daniel Simu, die Lucky Kids, der Kinderchor der Rheinischen Musikschule in Köln, die Messoudi Brothers, Kimberly Winter aus den USA, das Duo Adventure aus der Ukraine, US-Amerikaner Ryan Simpson, Artist Alan Portugal, Sängerin Daniela Kennedy, die Magier Forest of Haunts aus Slowenien, Tänzer Alexander Leshchenko, Sänger Jayden Swingewood und der norwegischer Clown Viggo Venn. Wer kann sich für das große Finale qualifizieren?