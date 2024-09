Diese Stars sind Frühaufsteher

Für einige ist es eine echte Qual, morgens früh aufzustehen – auch auf einige Stars trifft das zu. Andere kommen damit hingegen ziemlich gut klar und sind echte Frühaufsteher – so wie auch Rihanna, Heidi Klum & Co. zu. Diese starten ihren Tag besonders früh, um alle wichtigen Aufgaben direkt in den Morgenstunden zu erledigen.

Früh aufzustehen ist für den einen oder anderen gar nicht mal so leicht: Vor dem Mittag überhaupt aufwachen? Unmöglich. Und wenn, dann nur mit drei Tassen Kaffee und einer Menge Ruhe. Doch gerade in den Morgenstunden haken viele erfolgreiche Stars die meisten To-Do’s ab! Egal ob Joggen, Zeitung lesen oder doch erstmal eine Runde Tanzen: Sich morgens aus dem Bett zu zwingen und den Tag richtig zu starten, ist das Erfolgsrezept für manchen Promi.

Diese Promis sind überhaupt keine Morgenmuffel

Rihanna

Die „Diamonds“-Sängerin hat jeden Tag einen straffen Zeitplan und muss deswegen besonders früh aufstehen. Rihanna trainiert sehr viel und wann immer sie kann. Das kann jeden Tag, manchmal aber auch dreimal die Woche sein. „Ihr Arbeitsplan verlangt viel von der Musikerin ab – Gott sei Dank, dass sie so eine hart arbeitende Person ist. Wir nehmen uns die Zeit – egal, ob um vier oder neun Uhr morgens. Wir quetschen es irgendwo rein“, verrät ihr persönlicher Fitnesstrainer dem britischen Star-Magazin.

Heidi Klum

„Um ihre vier Kinder zu sehen, beginnt Heidi Klum ihren Arbeitstag immer schon um fünf Uhr morgens“, berichtet ProSieben über das erfolgreiche Model. Sie muss auch morgens früh dran sein, denn als Mama wird man morgens früh besonders gebraucht und natürlich hat sie auch zahlreiche Termine! Gerne geht die 47-Jährige nach dem Aufstehen Joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen.

Mark Zuckerberg

Dass der Facebook-Gründer keine Zeit für unnötige Sachen hat, wie der Auswahl des Outfits, ist relativ bekannt. Mark Zuckerberg trägt nämlich fast jeden Tag das gleiche Outfit, um seine Zeit morgens effektiv zu nutzen! Außerdem geht er gerne mal Joggen – seine Bodyguards freuen sich jeden Morgen absolut darauf, in der Früh und bei Wind und Wetter, an seiner Seite zu sein!

George Clooney

Im hohen Alter hat man weniger Schlaf, so Frauenheld George Clooney. „Fünf bis sechs (Stunden), würde ich sagen. Man könnte sagen, dass Leute weniger schlafen, je älter sie werden – wahrscheinlich weil sie Angst davor haben, irgendwann zu sterben. Ich weiß, dass ich früher, als ich jung war, manchmal bis mittags geschlafen habe. Jetzt halte ich es nicht mehr aus, auch nur bis zehn Uhr im Bett zu bleiben“, sagte der Hollywood-Star dem Esquire-Magazin. Schon gelesen? Diese Stars waren schon mal pleite!