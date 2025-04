+++ BREAKING NEWS +++ Einen Tag nach Ostern: Der Papst ist tot!

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Noch am Sonntag hatte Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom den traditionellen Ostersegen „Urbi et Orbi“ gespendet.

Kardinal Kevin Farrell teilte am Ostermontag mit: „Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet.“

Weiter heißt es: „Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere für die Ärmsten und Ausgegrenzten. In großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen, barmherzigen Liebe Gottes, des Einen und des Dreifaltigen.“

Sein bürgerlicher Name ist Jorge Mario Bergoglio. Er wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires, Argentinien, geboren. Vor seiner Wahl zum Papst war er Erzbischof von Buenos Aires und wurde durch seine Demut, seine Nähe zu den Menschen und sein Engagement für soziale Gerechtigkeit geschätzt.

Der Weg zum Papstamt

Am 13. März 2013 wurde Jorge Bergoglio zum Papst gewählt und nahm den Namen Franziskus an, zu Ehren des heiligen Franziskus von Assisi, der für seine Bescheidenheit und seine Liebe zur Natur bekannt ist. Mit seiner Wahl brach er mit einigen Traditionen, denn er war der erste Papst aus Lateinamerika und der erste Jesuit in diesem Amt.