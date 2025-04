Brustwarzen-Tätowierer von Micaela Schäfer festgenommen – das sagt die Nacktschnecke dazu

Reality-Star Micaela Schäfer kann es nicht fassen: Ihr Brustwarzen-Tätowierer wurde festgenommen! Ihm wird räuberische Erpressung vorgeworfen. Nun hat sich auch die Nacktschnecke zu Wort gemeldet.

Vito hat die Brustwarzen von Micaela Schäfer vor zweieinhalb Jahren tätowiert. Doch nun wurde der Tätowierer bei einer Razzia festgenommen. Ihm wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

„Das geht mir einfach überhaupt nicht in den Kopf rein“

Für Micaela Schäfer war die Festnahme von Vito ein absoluter Schock. „Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist: wirklich? Was? Vito soll ein Verbrecher sein? Das geht mir einfach überhaupt nicht in den Kopf rein“, sagt das Erotikmodel im Interview mit RTL.

Micaela Schäfer habe von Vito ein anderes Bild: „Ich habe ihn immer als absolut professionellen, höflichen, bodenständigen, mega ehrlichen Menschen kennengelernt.“ Dann fügt sie noch hinzu: „Es schockiert mich natürlich schon, dass anscheinend Vito zwei Gesichter hat und da auch eventuell in kriminelle Machenschaften verwickelt ist.“ Nun muss sich Micaela Schäfer erstmal einen neuen Tätowierer suchen.

Zu dem SEK-Einsatz wurden nun weitere Details bekannt. Seit mittlerweile drei Wochen sitzt der ehemalige Schauspieler in U-Haft. Das Verbrechen, was ihm vorgeworfen wird, ereignete sich laut der Bild-Zeitung im Jahr 2024. „Vito war noch zuvor noch nie in Haft. Dieser Freiheitsentzug ist ein Schock für ihn. Er hofft, dass er schon bald wieder freikommt und alle Vorwürfe aufklären kann“, berichtet eine Freundin von Vito.

LKA-Pressesprecher Uwe Bachmann in der Bild-Zeitung: „Das Landeskriminalamt Magdeburg führt ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung. Aufgrund der Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Magdeburg wurden Objekte in Magdeburg und in Berlin durchsucht.“ Und weiter erklärt der Behördensprecher: „Die Einbindung des SEK erfolgte zur Sicherung des Einsatzes, respektive der eingesetzten Durchsuchungskräfte.“ Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten: „Die Ausgangstat soll sich im Januar 2024 auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Magdeburg ereignet haben. Dort raubten die Beschuldigten Wertgegenstände des Anzeigenerstatters.“