Mit diesem genialen Trick werden labbrige Chips wieder knusprig

Man greift zur bereits geöffneten Chips-Tüte und dann das: Sie schmecken, wie schon mal gegessen. Statt knusprig sind diese eher labbrig. Ein simpler Trick kann Abhilfe schaffen.

Labbrig und ohne jeden Crunch – so schmecken oft Chips, wenn sie bereits geöffnet sind. Trotzdem muss man die Tüte nicht gleich wegschmeißen. Denn ein sehr einfacher Lifehack kann dabei helfen, dass die Chips in wenigen Sekunden wieder knusprig sind.

Mit dem Mikrowellen-Trick werden Chips in wenigen Sekunden wieder knusprig

Der Trick, damit die Chips sofort wieder knusprig werden, ist ziemlich einfach – diese sollte man nämlich einfach kurz in die Mikrowelle legen. „Sind die Chips in einer geöffneten Packung weich und labbrig geworden, können Sie diese einfach im Backofen drei Minuten bei 180 Grad oder in der Mikrowelle für 30 Sekunden aufbacken. Dadurch verlieren die Chips Flüssigkeit und sind danach wieder kross“, sagt Hauswirtschaftsexpertin Elke Sommer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Der Trick funktioniert übrigens nicht nur bei Chips, sondern auch bei Crackern als auch bei Erdnussflips, Salzstangen und Popcorn. Und wer es richtig knusprig mag, kann die Chips auch kurz in eine Fritteuse geben. Der Haken: Dabei erhöht sich der Fettgehalt enorm. Für Salzstangen oder Popcorn ist diese Variante jedoch nicht geeignet.

Warum werden Chips überhaupt labbrig?

Sobald die Tüte geöffnet wird, werden die Chips labbrig. Der Grund? Bei der Produktion wird dem Snack die Feuchtigkeit komplett entzogen – dadurch werden diese kross. Sobald sie jedoch nicht mehr vakuumverpackt sind, entziehen sie die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und dadurch dehydrieren sie sehr stark.

So werden die Chips gar nicht erst labbrig

Mit einigen Lifehacks kann man verhindern, dass Chips gar nicht erst labbrig werden. Es ist sinnvoll, die Tüte mit einem Clip oder einer Klemme zu verschließen – und zwar so, dass absolut keine Luft in die Tüte gelangen kann. Alternativ eignet sich auch eine Vorratsdose oder Zip-Tüte – wichtig ist, dass keine Feuchtigkeit oder Luft hineingelangen kann. Anstatt einer großen Packung kann man die Chips auch in eine deutlich kleinere Tüte geben und diese danach verschließen.

Was tun mit weichen Chips?

Und sind die Chips doch zu weich oder wurden bereits in der Mikrowelle erwärmt, muss man diese auch nicht in der Mülltonne wegschmeißen. Diese kann man nämlich zu Brösel zerkleinern und zur nächsten Panade beim Schnitzel hinzugeben.