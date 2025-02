Günther Jauch: 10 Fakten über den TV-Star

Günther Jauch ist der beliebteste Moderator in Deutschland. Seit 1999 präsentiert er die Erfolgsshow „Wer wird Millionär?“ und ist bei RTL nicht mehr wegzudenken. KUKKSI hat 10 Fakten über den TV-Star zusammengefasst.

Quizmaster, Fernsehtalker und Quotengarant: Günther Jauch hat im Fernsehen zahlreiche Formate präsentiert. Von „Wer wird Millionär?“ bis hin zu „Stern TV“ oder einer Talkshow im ARD. Der Moderator ist laut Umfragen der beliebteste Moderator der Republik. Kein Wunder: Mit seiner charmanten Art spielt er sich immer wieder in die Herzen der Zuschauer und sorgt für hohe Einschaltquoten.

10 Fakten über Günther Jauch

Wo wohnt Günther Jauch?

Geboren wurde Günther Jauch in Münster, heute lebt er jedoch in Potsdam. „Wer wird Millionär?“ wird in Hürth bei Köln produziert.

Günther Jauch fing beim Radio an

Günther Jauch arbeitete zuerst fürs Radio und präsentierte gemeinsam mit Thomas Gottschalk die B3-Radioshow. Erst danach stieg er ins Fernsehgeschäft ein. Er war 1982/1983 Außenreporter bei „Rätselflug“ für den SDR. Im Jahr 1988 führte er durch „Das aktuelle Sportstudio“ und seit dem Jahr 1990 arbeitet er für RTL. Dort präsentierte er „Stern TV“.

Günther Jauch hat keinen schriftlichen Vertrag mit RTL

Kurios: Günther Jauch hat keinen schriftlichen Vertrag mit RTL. „Ich habe einen wunderbaren Handschlag-Vertrag mit RTL für ‚Wer wird Millionär?‘. Es gibt tatsächlich nicht einen Buchstaben auf Papier, der irgendwo hinterlegt ist“, sagte der Moderator in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Der WWM-Moderator war in der Schule nicht fleißig

Günther Jauch war nicht der fleißigste Schüler, wie er selbst mal zugab. „Meine Strategie war, nur so viel zu lernen, dass es gerade so für die nächste Klausur und eine problemlose Versetzung reicht“, verriet er gegenüber Spiegel Online. Fun Fact: Günther Jauch studierte Jura – das Studium hat er jedoch abgebrochen und ging dann zur Journalistenschule.

Günther Jauch wurde polizeilich gesucht

Günther Jauch hat selbst bei „Wer wird Millionär?“ erzählt, dass er mal polizeilich gesucht wurde. Der Moderator wurde in Bayern geblitzt und sollte daraufhin 15 Euro blechen. Das Problem: Die Post konnte ihm nicht zugestellt werden, da er zu diesem Zeitpunkt bereits umgezogen war. „Dann haben die gesagt: Amtshilfe, in ganz Deutschland Amtshilfe: ‚Wo ist der Mann?‘ […] Zwei Tage vor Ablauf der Verjährung stehen zwei Brandenburger Polizisten ganz wichtig vor der Tür, klingeln zur Klärung eines Sachverhalts“, erzählte der Moderator.

Der Moderator ist spendabel

Für seinen Wohnort Potsdam setzt sich Günther Jauch ein. So spendete er 1,5 Millionen Euro an die Stiftung Garnisonkirche.

Wer ist seine Frau?

Dorothea Sihler ist die Frau von Günther Jauch. Das Paar heiratete im Jahr 2006 in Potsdam.

Günther Jauch ist auch Synchronsprecher

Im Jahr 2005 übernahm er die Synchronsprecherrolle im Spielfilm „Im Rennstall ist das Zebra los“ für das Zebra Stripes.

Der Moderator besitzt ein Weingut

Günther Jauch besitzt sein eigenes Weingut und packt auch mal bei der Weinlese mit an!

Nur eine Person darf ihn mit „du“ ansprechen

Günther Jauch wird immer gesiezt. Nur sein langjähriger Thomas Gottschalk darf ihn mit „du“ ansprechen.