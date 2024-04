Wer wird Millionär?: Plötzlich geht es um die Unterhosen-Größe von Günther Jauch!

RTL zeigte zu Ostern gleich zwei Folgen von „Wer wird Millionär?“. In der zweiten Oster-Folge wurde es schlüpfrig: Plötzlich ging es um die Unterhosen-Größe von Günther Jauch.

Das Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ brachte am Montagabend noch bisher unbekannte Details zu Günther Jauch ans Tageslicht. Im Fokus dabei: Seine Unterhosen-Größe. Denn eine Expertin in dem Gebiet durfte auf dem Ratestuhl Platz nehmen.

In der Show will Günther Jauch erklären, was Kandidatin Friederike Severin aus Güstrow beruflich macht. Dabei kommt der Moderator ins Stocken: „Ich kenne das Wort nicht. Das ist … Lingerie?“ Die Kandidatin erklärt darauf: „Also, wenn Sie DAS Wort nicht kennen, dann …“ Günther Jauch vollendet den Satz: „… dann habe ich etwas falsch gemacht?“

Schlüppi-Talk bei Günther Jauch und Kandidatin Friederike Severin

Bei Lingerie handelt es sich um Damenunterwäsche. Und dann kommt der Schlüppi-Talk so richtig in Fahrt. Dabei verrät Günther Jauch sogar, welche Unterwäschen-Größe er trägt. Größe 7 ist die Antwort! Das entspricht in etwa der internationalen Größe XL. Bei Günther Jauch gestaltete sich der Kauf von Unterhosen wohl bisher ziemlich einfach: „Da kommt man einfach rein und sagt: Ich habe Größe 7, oder?“, fragt er.

Kandidatin Friederike Severin plaudert dann etwas aus dem Nähkästchen und verrät, dass rund 80 Prozent der Frauen die falsche BH-Größe tragen. Günther Jauch kann das gar nicht glauben. „Größe 7? Es geht nicht um Ihre Unterhosen, Herr Jauch!“, steht schließlich auf seinem Touchpad. Das Publikum amüsiert sich. Darauf sagt Günther Jauch: „Man mokiert sich schon wieder hier in Kölner Kellern. Das sind Unterhosen, die kaufe ich immer noch selbst zuweilen, ja. Die BH-Größe 7 gibt es ja nicht, oder?“ Am Ende ging Friederike Severin mit 64.000 Euro nach Hause. Zum Schluss gibt es noch einen bissigen Kommentar von Günther Jauch: „Und Herren beraten Sie ja nicht, richtig? Dann müssen wir Sie jetzt so verabschieden.“

Das Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ ist auch bei RTL+ verfügbar.