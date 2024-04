Wer wird Millionär?: Günther Jauch total begeistert von IHRER Liebesgeschichte

Eine Kandidatin bei „Wer wird Millionär?“ wollte am Montagabend nicht nur viel Geld mit nach Hause nehmen, sondern packte auch über ihre Liebesgeschichte aus – und von dieser war Günther Jauch total begeistert.

Bei „Wer wird Millionär?“ spielte Kathrin Kontaris aus Geltendorf um das große Geld – den Hauptgewinn hatte sie jedoch schon vor langer Zeit gefunden: Und zwar ihren Freund. Doch wie sich die beiden kennengelernt, ist etwas ungewöhnlich. „Es gibt ja viele Geschichten bei ‚Wer wird Millionär‘, wie sich Männlein und Weiblein kennengelernt haben. Ihre würde ich da schon unter den Top 5 einreihen“, so Günther Jauch.

Kandidatin lernte ihren Ehemann in Griechenland kennen

Bei einer Hochzeit in Griechenland war Kathrin Kontaris plötzlich erkrankt und hatte hohes Fieber. Die Kandidatin lag daher im Bett – aus Langeweile installierte sie sich dann die Dating-App Tinder. Dort schrieb ihr dann ein netter Mann, welcher in Griechenland wohnte. Ein Treffen war jedoch nicht möglich – als Kathrin Kontaris in Deutschland war, schrieben die beiden jedoch weiter und der Kontakt sei nie abgebrochen.

Sie buchten getrennte Hotelzimmer

Um sich zu treffen, flog die Kandidatin einige Zeit später wieder nach Griechenland – die beiden wollten dann getrennte Hotelzimmer buchen. „Der Mann vom Hotel meinte: ‚Wir sind überbucht. Aber sie sind ein nettes, junges Paar. Wir finden eine schöne Ferienwohnung ein bisschen abseits“, erzählt sie.

Günther Jauch ahnte bereits, worauf das hinauslief – ein Bett! „Ich konnte ja dem Vermieter nicht sagen, dass ich den Typen eigentlich gar nicht kenne!“, plaudert die Kandidatin weiter aus. Zwischen den beiden hat es dann später gefunkt – und bis heute ein glückliches Paar! Er ist sogar für sie nach Deutschland gezogen.

Ihr Ehemann war als Begleitperson im Studio und Günther Jauch will direkt von ihm wissen, ob es „Wer wird Millionär?“ auch in Griechenland gebe. „Dort gibt es nur 100.000 Euro zu gewinnen“, meint er. Günther Jauch sagt schmunzelnd: „Das war die europäische Union. Die hat gesagt: Maximal 100.000 Euro.“ Am Ende kann sich Kathrin Kontaris über einen Gewinn von 32.000 Euro freuen.

