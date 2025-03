ZDF: Zombie-Serie „Generation Z“ wird nach nur einer Staffel abgesetzt

Die Horror-Dramaserie „Generation Z“ startete am 15. Februar 2025 in der ZDF Mediathek und lief einige Tage später bei ZDFneo. Doch nach nur einer Staffel wird die Serie überraschend abgesetzt.

Am 18. Februar 2025 lief „Generation Z“ erstmals um 22.20 Uhr bei ZDFneo. Channel 4, The Forge Entertainment und All 3 Media arbeiteten an der Serie. Ben Wheatley war für die Regie, das Drehbuch und die Idee zuständig.

In „Generation Z“ geht es um die Auswirkungen eines Militärtransporter-Unfalls. Dabei wird ein biologischer Kampfstoff freigesetzt. Dieser lässt vor allem ältere Menschen in dem Städtchen Dambury zu blutrünstigen Zombies mutieren, die immer wieder frisches Menschenfleisch benötigen. Bei der Bevölkerung sorgen die Zombies für Angst und Schrecken. Die Teenager Kelly, Charlie, Finn und Steff wollen das Schlimmste verhindern. Denn die Situation droht außer Kontrolle zu geraten.

„Generation Z“ wird nach nur einer Staffel nicht fortgesetzt

In der Serie spielten unter anderem Anita Dobson, Sue Johnston oder Robert Lindsay mit. Doch nun wurde bekannt: Nach nur einer Staffel wird die Serie abgesetzt. Denn die Produktion wurde vom Channel 4 gestrichen, wie The Sun meldet. Das Finale lässt einige Fragen offen. „Mit Cecilys Wiedergeburt schien es, als würde in dieser Serie noch mehr passieren. Auch das Schicksal vieler anderer Charaktere in Dambury blieb ungeklärt“, verriet ein Insider.

Weiter heißt es: „Nachdem sie sechs Episoden lang gegen die Untoten gekämpft hatten, endete die Action mit einem Cliffhanger, als die von der Schauspielerin Sue gespielte Figur Cecily im Körper einer jungen Frau wiedergeboren wurde.“ Dennoch hat man sich dazu entschieden, die Serie einzustellen: „Aber Channel 4 hat beschlossen, die Serie auf Eis zu legen, und es gibt keine Pläne, sie zurückzubringen.“

Offenbar fiel die Kritik der Serie nicht positiv aus. „Aber leider hat es nicht alle überzeugt, und das war wahrscheinlich der Grund für die Entscheidung, es ruhen zu lassen“, so der Insider. Zudem wird auch eine Aussage des Senders Channel 4 zitiert: „Wir sind sehr stolz auf die ‚Generation Z‘ und danken [dem Autor] Ben Wheatley, [den Produzenten] The Forge und der wunderbaren Besetzung und Crew, die zum Erfolg der Show beigetragen haben.“