„Sommerhaus der Stars“ 2024: Security-Einsatz bei den Dreharbeiten!

Die neue Staffel wird zur Eklat-Bude: In der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ist die Situation zwischen einigen Kandidaten eskaliert. Sogar die Security musste bei den Dreharbeiten eingreifen.

Im „Sommerhaus der Stars“ leben acht Promi-Paare unter einem Dach und müssen verschiedene Challenges bewältigen – die Aufgabe klingt eigentlich einfach. Doch in der neuen Staffel der Realityshow sollen sich verstörende Szenen zugetragen haben. Zwischen diversen Promis soll es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein – ein Teilnehmer will sogar eine Anzeige erstatten.

Verstörende Szenen im „Sommerhaus der Stars“

Laut Produktionskreisen blieb das nicht immer bei einem verbalen Streit, sondern es soll auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. „Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung ausgeflippt und auf einen anderen Mann losgegangen, sodass zwei Security-Männer eingreifen und den Angreifer in den Schwitzkasten nehmen mussten. Er und seine Partnerin beschimpften die anderen auch aufs Übelste“, berichtet eine Quelle in der Bild-Zeitung.

„Es wird respektlos, es wird wild – nicht im positiven Sinne“

Handelt es sich bei dem genannten Paar um „Temptation Island“-Star Umut Tekin und seine Freundin Emma Fernlund? Diese deutete nämlich auf Instagram an: „Es wird respektlos, es wird wild – nicht im positiven Sinne. Ihr werdet es mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auf dieser Welt gibt!“

„Ich bin noch sprachlos und muss das erst mal selbst noch verarbeiten“

Auch die Reality-TV-Stars Sam Dylan und Rafi Rachek sprachen in dem sozialen Netzwerk von einem Security-Einsatz. „Wir sind wieder in Freiheit. Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind“, schrieb Rachek. Dylan kommentierte: „Das, was im letzten Jahr im ‚Sommerhaus‘ passiert ist, war im Vergleich zu diesem Jahr entspannt. […] Ich bin noch sprachlos und muss das erst mal selbst noch verarbeiten.“ Rachek sagte außerdem in einem RTL-Interview: „Letztes Jahr dachte man schon, es ist krass, aber diese Staffel wird einige andere toppen.“

RTL bestätigt Security-Einsatz

Der Sender hat einen Security-Einsatz bestätigt. „Es gab eine Auseinandersetzung im Sommerhaus, zu der vorsorglich Security hinzugezogen wurde. Die Angelegenheit konnte geklärt werden. Alles dazu wird es in der kommenden Staffel vom ‚Sommerhaus der Stars‘ zu sehen geben“, teilte RTL in einem Statement mit. Im „Sommerhaus der Stars“ kommt es immer wieder zu Konflikten – erst im vergangenen Jahr gingen die Realitystars Gigi Birofio und Can Kaplan aufeinander los. Was in der neuen Staffel während den Dreharbeiten jedoch vorgefallen ist, verrieten sowohl der Sender als auch die Kandidaten bisher noch nicht.