Dschungelcamp 2025: Lilly Becker legt Knast-Beichte ab

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ plaudern die Stars auch über ihre Vergangenheit und Jugendsünden. Lilly Becker verrät: Sie war eine Nacht im Gefängnis.

Nach einer wilden Partynacht mit Anfang 20 gab es Stress mit ihrem damaligen Freund – und dann ist Lilly durchgedreht! Nach der Auseinandersetzung setzte sich Lilly Becker direkt ans Steuer – und fuhr gegen eine Laterne.

„Das war das ganze Licht aus auf der Insel. Das Auto komplett kaputt“, erzählt Lilly Becker in der Preview bei RTL.de. Ihr Freund rief daraufhin die Polizei – und die nahm Lilly Becker mit auf die Wache.

Lilly Becker zeigte den Stinkefinger – und landete im Knast

„Ich war total irre. Lasst mich raus. Lasst mich raus. Im Polizeibüro war ich immer noch stur“, sagt Lilly Becker. Beim Fotografieren zeigte die Ex von Boris Becker dann den Stinkefinger – das brachte bittere Konsequenzen mit sich. Denn Lilly Becker musste eine Nacht im Knast verbringen. „Wie im Kino mit orangenem Jumpsuit“, hält Lilly Becker fest.

Lilly Becker und Sam Dylan gerieten häufiger aneinander

Zuletzt geriet Lilly Becker häufiger mit Sam Dylan im Dschungelcamp aneinander. Grund dafür waren die abgebrochenen Dschungelprüfungen des Reality-Stars. „Das war egoistisch. […] Das erste Mal habe ich ihm geglaubt. Aber dreimal hintereinander – das ist wirklich ein Joke!“, so Lilly Becker.

Am selben Tag wurde Lilly Becker selbst erstmals in eine Dschungelprüfung gewählt – gemeinsam mit Alessia Herren und Sam Dylan holte sie zehn Sterne. Am folgenden Tag musste sie dann mit Sam Dylan und Yeliz Koc in den „Dschungel-Kiosk“.

Bei den Zuschauern kam die Leistung von Lilly Becker gut an. „Lilly hat dermaßen reingehauen. Absolut krass“ oder „Lilly ist der Hammer“ heißt es in den Kommentaren auf der Plattform X. Und auch die Moderatoren waren begeistert: Sonja Zietlow bezeichnete Lilly Becker als „Maschine“, nachdem sie in der Dschungelprüfung mehrere Sau-Uteri und püriertes Bullenhirn ohne einmal mit der Wimper zu zucken.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.