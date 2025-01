Dschungelcamp 2025: Streit zwischen Lilly Becker und Sam Dylan eskaliert

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ diskutieren die Stars über die Einteilung der Nachtwache. Dabei eskaliert der Streit zwischen Lilly Becker und Sam Dylan.

Die Stars diskutieren über die Einteilung der Nachtwache. Alessia und Sam wollen die erste Schicht übernehmen. Lautstark und sehr dominant erklärt Lilly, wie lange die gehen soll: „Die erste Schicht macht am besten zwei Stunden, weil das die einfachste ist!“ Sofort protestiert Alessia, aber Lilly fällt einfach ins Wort: „Nein, hör mal zu!“ Und auch Sam will was sagen: „Es ist nicht so einfach ….“

Lilly Becker platzt der Kragen und giftet gegen Sam Dylan

Wieder platzt Lilly dazwischen: „Hör mal zu. Shut up!“ Dann wird es laut. Sam brüllt: „Nicht shut up, so redet man nicht mit mir – hab‘ mal ein bisschen Respekt!“ Ein heftiger Schlagabtausch folgt. Im Dschungeltelefon lässt Sam Dampf ab: „Shut up – Halt die Schnauze. Wow! So kann sie mit ihrem Sohn reden, aber nicht mit mir. Bei Boris Becker hat sie es vielleicht täglich gesagt und er hat dann shut up gemacht. Ich aber nicht!“

Während Sam im Dschungeltelefon ist, spricht Maurice Lilly am Lagerfeuer an: „Ich würde aber auch sagen, datt ihr euch nochmal versöhnt irgendwann, datt wir trotzdem hier zusammenhalten.“ Lilly dreht auf: „Ich kenn‘ ihn nicht, ich mag ihn sowieso nicht – von Anfang an. Wie er redet, was er tut – er ist nicht mein Typ. Er hat bisher nix gemacht. Ich hab‘ Hunger, weil du nix gemacht hast die letzten drei Tage. Hör‘ mal zu, Spaß hört auf!“ Im Dschungeltelefon ergänzt das Model: „Drei Mal keine Sternchen, nicht helfen, nicht kochen, nicht sauber machen, nix holen – ER MACHT EINFACH NIX!“ Maurice versteht sie, aber sie müssten doch ein Team sein.

Lilly schreit immer weiter und regt sich über Sams fehlende Leistung auf. Für Lilly ist es Schauspielerei, wenn man dreimal abbricht. Pierre ist begeistert: „Ich hab‘ mir nicht umsonst diese Kinokarte gekauft!“ Sam hört im Dschungeltelefon Lillys laute Stimme und geht lauschen. Anna-Carina spricht das Model anschließend beim Spülen auf den Streit mit Sam an: „Aber Lilly, Schatzi, das mit Sam wird sonst explodieren…“ Aber Lilly möchte sich einfach nicht beruhigen: „Er ist ’ne fiese Schlange! Ich kenn‘ Menschen!“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.