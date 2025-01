Dschungelcamp 2025: Sam Dylan, Lilly Becker und Yeliz Koc futtern sich durch den Dschungel-Kiosk

Lilly Becker, Yeeliz Koc und Sam Dylan mussten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zur Dschungelprüfung antreten. Timur Ülker hat dagegen sehr zu kämpfen und hat Angst, in die Prüfungen gewählt zu werden.

Lilly, Yeliz und Sam müssen sich durch den Dschungel-Kiosk snacken. Yeliz macht den Anfang: Zwei Löffel Kakerlaken- und Madenlarven sowie eine Portion matschiges Stinketofu sind ihre Wahl. Zweieinhalb Minuten hat die 31-Jährige Zeit, um alles zu essen. Den ersten Löffel Stinketofu spuckt sie zurück in den Becher, versucht es dann nochmal.

Sam feuert an: „Denk an was Leckeres, denk an Jannik!“ „Das habe ich beim Penis auch“, kontert Yeliz mit vollem Mund und spuckt dann alles aus. Keine Sterne. Pürierte Hühnerfüße wählt Lilly. Ohne abzusetzen, schluckt das Model die 500 Milliliter herunter und ruft danach: „Fuck off!“ Der erste Stern. „Ich nehme die Brüste, please the tits“, bestellt Sam bei Kioskbesitzer Matt. Zwei Schweinezitzen muss Sam in einer Minute schlucken. Er versucht es, kaut, kaut, kaut… „Weiter so, Sam“, feuert Yeliz ihn an. Doch die Zeit ist vorbei, bevor er alles geschluckt hat. „Hast du es wirklich versucht?“, hakt Jan kritisch nach und auch Lilly schaut fassungslos.

Danach scheitert Yeliz an einer Portion Hühnerherzen: „Geht nicht runter! Das schaffe ich nicht.“ Lilly dagegen beißt sich kämpferisch durch mehrere Sau-Uteri und trinkt püriertes Bullenhirn. Damit erspielt sie zwei weitere Sterne. Zu guter Letzt geschieht doch noch ein Wunder: Sam trinkt einen halben Liter pürierten Büffelpenis und erhält dadurch einen Stern. Mit vier von zwölf Sternen – drei davon von Lilly, einer von Sam und keiner von Yeliz – ziehen die drei Stars von dannen.

Rückkehr ins Camp

Die drei Dschungelprüflinge fassen ihre Leistungen zusammen. Lilly: „Es geht ums Spiel, es geht um Sternchen, ich opfere mich selbst, damit wir alle zusammen essen können. The game is the game, girl!“ Und Sam findet: „Natürlich wäre es toll gewesen, wenn jeder einen Stern geholt hätte, aber ging wohl nicht bei Yeliz…“ „Ich habe halt auch so ein Trauma, was das Übergeben angeht, weil ich mich in meiner Schwangerschaft durchgehend übergeben habe. Und man hat ja gesehen, dass ich das nicht schaffe. Das hat ja schon beim Penis angefangen, dass ich gewürgt habe“, so Yeliz. Die drei kehren zurück ins Camp. Dort angekommen verkündet Sam, dass sie heute nicht so gut waren wie gestern und nur vier Sterne haben, die meiste Arbeit habe Lilly gemacht. Dann erzählen sie von der Prüfung. Yeliz würde gerne schauen, zu was sie in der Lage wäre, und Alessia freut sich schon auf das Kochen mit der Reality-Legende.

Bittere Tränen von Timur Ülker

Anna-Carina und Timur sprechen über die Prüfungen. Timur gesteht, dass er große Angst hat, ausgewählt zu werden. Er sei ja sehr sportlich, alle hätten große Erwartungen an ihn – dabei habe er totale Angst vor Tieren. „Ich komm‘ aus ner Großstadt, ich hab‘ noch nie Tiere gesehen. Bei uns findest du vielleicht Nadeln auf dem Boden. Ich habe Angst, dass am Ende keine Sterne rauskommen“, so der GZSZ-Star. Timur und Anna-Carina sprechen auch über Heimweh: „Ich vermiss‘ meine Tochter. Die Starke. Sie ist mein Herzstück“, so der 35-Jährige. Er steht auf und verlässt langsam das Campzentrum, läuft zur Toilette und lässt seinen Tränen freien Lauf. Er versucht, sich wieder zu fangen, reibt sich die Augen und wäscht sich das Gesicht. Doch auch im Dschungeltelefon muss er mit seinen Gefühlen kämpfen: „Dass man seine Familie vermisst, ist ja ganz normal, oder? Ich weiß, für wen ich das mache. Ich mach‘ das für die Familie und das ist doch was Schönes.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.