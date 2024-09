Die stolze Königin: Das hat es mit der Sex-Stellung auf sich

Mit dieser Sex-Stellung punktet die Frau bei jedem Mann! Mit der Position „Die stolze Königin“ kommen beide auf ihre Kosten und sorgt für Abwechslung im Bett.

Routine im Bett? Das muss nicht sein. Denn einige Sex-Stellungen aus dem Kamasutra bringen neuen Schwung ins Liebesleben. Dazu zählt auch die Position „Die stolze Königin“. Dabei übernimmt die Frau die Kontrolle im Bett – aber was verbirgt sich genau hinter der Position und wie funktioniert diese?

So funktioniert die Sex-Stellung „Die stolze Königin“

Es handelt sich dabei praktisch um die umgekehrte Reiterstellung. Und so funktioniert die Position: Der Mann liegt auf dem Rücken. Die Frau setzt sich anschließend auf ihn – das kann man mit der Reiterstellung vergleichen. Der Unterschied: Sie sitzt mit dem Rücken zu seinem Gesicht. Die Frau kann sich auf dem Bett oder auf den Beinen des Mannes abstützen. Anschließend dringt er in seine Partnerin ein. Der Mann kann dabei seine Hände um ihre Hüfte legen.

Die Frau bestimmt das Tempo

Die Frau bestimmt das Tempo sowie die Tiefe des Eindringens und hat damit die Zügel in der Hand – eben wie eine Königin. Der Mann kann sich bei dieser Position also komplett zurücklehnen. Bei der „stolzen Königin“ sind der Fantasie und Lust keine Grenzen gesetzt. Man kann auch zur herkömmlichen Reiterstellung wechseln. Wer auf anale Stimulation steht, kann seinen Partner gewiss davon überzeugen, dabei den Anus zu massieren.

Welche Vorteile hat die Sex-Stellung?

Beide Partner schauen sich bei der Sex-Position nicht an. Der Akt kann dadurch noch viel intensiver genossen werden. In dieser Liebesstellung bekommt der G-Punkt besonders viel Aufmerksamkeit und man kann die Hände für eine zusätzliche Stimulation verwenden. Die Stellung der stolzen Königin ist etwas für Paare, die beim Sex auch gerne mal Neues ausprobieren möchten. In dieser Stellung spüren Frauen auch bei einem kleinen Penis extrem viel. Für Schwangere eignet sich die Position ebenfalls hervorragend.