„Der Stress ist es mir auf Dauer nicht wert“: „Hartz und herzlich“-Jerrick hat keinen Bock mehr auf Job

Jerrick aus „Hartz und herzlich“ will in seinem Job kürzertreten. Denn der 22-Jährige hat keinen Bock mehr auf den Job. Nun ist der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku auf das Jobcenter angewiesen und muss Bürgergeld beantragen.

Weil er sich ausgebrannt fühlte, hat Jerrick derweil seine Vollzeitstelle im Burgerladen an den Nagel gehängt. Ganz aufhören kommt für ihn aber nicht infrage, deshalb macht er dort erst einmal weiter auf Minijob-Basis. Generell möchte er aber in einem anderen Bereich arbeiten als in der Gastronomie. Aufgrund der reduzierten Stunden muss Jerrick zeitnah Bürgergeld beantragen. Und dafür braucht er einen Personalausweis, der bei ihm aber vor Kurzem abgelaufen ist. Es gibt also viel zu tun für den 22-Jährigen.

Jerrick findet den Job zu stressig und will alles hinschmeißen

Der 22-Jährige arbeitet seit rund einem halben Jahr in der Gastronomie und brät Burger. Auf Dauer kann er sich das nicht vorstellen – zumindest Vollzeit. Der Sohn von Bürgergeld-Empfängerin Ella findet die Arbeit zu stressig und will deshalb alles hinschmeißen.

„Ich bin da jetzt ungefähr ein halbes Jahr arbeiten, die ersten drei Monate haben mir absolut Spaß gemacht, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich nicht meins. Es ist der Stress. Der Stress ist es mir auf Dauer nicht wert“, sagt der Mannheimer in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Dann erzählt Jerrick auch, weshalb er den Job an den Nagel hängen will: „Es ist die Tatsache, dass ich bis halb 12, 12 arbeite, um halb 1 nach Hause komme, dann bis keine Ahnung wie viel Uhr schlafe und wieder arbeiten muss. Und ich habe mittlerweile kaum Zeit für mich selbst.“

Immerhin zeigt sich Jerrick bereit, einen anderen Job anzunehmen. „Was ich in dem halben Jahr gelernt habe, ist, dass wenn ich eins kann, ist es auf jeden Fall arbeiten. Dafür bin ich nicht faul, dafür bin ich nicht dumm. Ich mache jetzt gerade einfach nur, was ich machen soll und fertig“, so der „Hartz und herzlich“-Protagonist.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.