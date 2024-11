„Das ist eine Bankrott-Erklärung“: Grüne in Berlin fordern Bahn-Waggons nur für Frauen

Einsam auf Bahnsteigen – das macht Frauen Angst. Vor allem in Berlin kommt es immer wieder an U- oder S-Bahnhöfen zu Sexualdelikten. Die Grünen in der Hauptstadt fordern nun: Es soll Bahn-Waggons nur für Frauen geben.

Der Vorstoß kam jetzt von der verkehrspolitischen Sprecherin der Grünen im Berliner Senat, Antje Kapek. Der Anlass: Im Februar vergewaltigte ein Mann (33) auf der Linie U3 in der letzten Bahn nach Krumme Lanke eine Frau (63). Nach der Tat stieg er aus, als sei nichts gewesen und fuhr mit dem Bus weiter.

In den vergangenen Jahren sind die Fälle bei Sexualdelikten um 260 Prozent in Berlin gestiegen. Zunächst hatten die Grünen vor allem Menschen mit Sicherheits-Risiken im Visier – dazu zählen etwa Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binär, Trans und Agender. Nun will man Waggons für alle Frauen.

„Ich stehe aber zur Konzentration auf Frauen. Sie sind häufiger Gewalt ausgesetzt, haben einen übergeordneten Schutzbedarf“, erklärt Antje Kapek in der Bild-Zeitung. Laut dem Vorstoß soll es explizit markierte Zonen mit Notrufsäulen und Videoüberwachung auf den Bahnsteigen geben. Und eigene Waggons, die nur von Frauen genutzt werden dürfen. „Entweder direkt hinter dem Fahrer oder am Ende des Zuges, wenn es wie in Tokio einen zweiten mitfahrenden Fahrer gibt“, sagt die verkehrspolitische Sprecherin. Maja Weihgold, Kommunikations-Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG: „Wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, dass alle Fahrgäste jederzeit sicher und mit einem guten Gefühl ans Ziel kommen.“

Waggons nur für Frauen – Vorstoß sorgt für heftige Kritik

Der Vorschlag stößt in der Hauptstadt jedoch heftig auf Kritik. „Das ist eine Bankrott-Erklärung für eine moderne, freiheitliche Gesellschaft.

Lebensraum von Frauen soll für die Grünen nun ganz offiziell eingeschränkt werden – ganz bestimmt nicht! Grüne fordern Bahn-Waggons nur für Frauen“, schreibt Katharina Senge, Integrationspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Berlin, beim Kurznachrichtendienst X. „Grüne müssen nur die Ursache bekämpfen, dann brauchen wir keine extra Waggons für Frauen“, schreibt Yvi Bel von der Frauen Union.

Neben Politiker haben sich auch weitere User kritisch geäußert. „Grüne fordern Bahn-Waggons nur für Frauen. Warte, die wollen was? Haben die nicht eben erst per Gesetz beschlossen, dass jeder biologische Mann in die Damenumkleide darf?“, schreibt ein Nutzer bei X. „Wenn diese Gruppen erst mal herausfinden wie schnell man sein „Geschlecht verändern“ kann …… wie geht’s dann weiter?

Ihr dreht euch im Kreise merkt ihr das nicht?“, heißt es in einem anderen Kommentar.