„Let’s Dance“ 2025: Unfaires Aus für Leyla Lahouar? Fans fordern Jury-Wechsel von RTL

Das war’s: Leyla Lahouar musste „Let’s Dance“ in der dritten Live-Show verlassen. Für die knallharte Jury-Bewertung hagelt es im Netz viel Kritik. Einige User fordern sogar einen Jury-Wechsel von RTL.

Für Leyla Lahouar und Sergiu Maruster hat es nicht gereicht: Sie mussten „Let’s Dance“ in der dritten Live-Show verlassen. Für ihren Slowfox bekamen sie und Profitänzer nur magere elf Punkte. Letztendlich hat es dann nicht gereicht: Der Reality-Star hat die wenigsten Anrufe bekommen und ist damit bei „Let’s Dance“ ausgeschieden.

Dass die beiden die Show verlassen mussten, stößt auf Unmut bei den Zuschauern. Denn laut den Fans war die schlechte Kritik für Leyla Lahouar und Sergiu Maruster nicht gerechtfertigt. „Das fühlt sich so abgekartet an von der Jury, sorry, aber sie wollen einfach anscheinend Leyla kicken … Macht keinen Bock mehr zu gucken, wenn es nicht fair ist“, schreibt ein Zuschauer in den Kommentaren bei Instagram.

„Ich fand die Jury zu streng … Ben Zucker war viel schlechter als 15 Punkte. Leyla hätte locker 21 Punkte verdient“, schreibt ebenfalls eine Zuschauerin. „Also Llambi ist schon sehr ungerecht und manchmal echt fies. Ärgert einen wirklich beim Schauen“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Einige Zuschauer fordern sogar einen Jury-Wechsel

Ein anderer Zuschauer fordert sogar einen Jury-Wechsel: „Wo ist die Gerechtigkeit? Vielleicht sollte man die Jury mal endlich wirklich durch Profi-Juroren, wie Marta Arndt (…), ersetzt werden. Dann geht es wenigstens gerecht zu. Sehr traurig für Leyla und ‚Let’s Dance‘. Dieses Jahr hat man wirklich den Eindruck, dass bestimmte Teilnehmer auch ‚bestimmte‘ Verträge mit RTL abgeschlossen haben, dass sie erst ab einer gewissen Show rausgewählt werden können … RTL, bitte gebt doch der Show wieder mehr Qualität, indem ihr bei der Jury etwas verändert.“

Besonders Joachim Llambi steht im Fokus der Zuschauer und finden seine Kritik viel zu hart. „Sein (Joachim Llambis, Anm. der Redaktion) Favorit ist Jeanette, er hat schon nach der Kennenlernshow gesagt, sie ist seine Favoritin. Die kann sich vertanzen, egal, bekommt hohe Punkte. Für Leyla war es der zweite Tanz und sie bekommt letztens und heute schwere Tänze. Llambi ist extrem ungerecht und bei ihm geht es nur um Sympathie, da könnte Leyla wie ein Profi tanzen und würde von ihm schlecht bewertet werden“, so ein User.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.