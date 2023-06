Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!

Sie ist ein echter Hingucker! Jennifer Saro ist die neue „Bachelorette“ und wird in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow die Rosen verteilen. Doch wer sind eigentlich die Kandidaten? Wann läuft die Show im TV und wo wurde diese gedreht? KUKKSI fasst alle wichtigen Infos zusammen.

Content Creatorin, frischgebackene Mama und Sportskanone – Jennifer Saro hat alles, um den Single-Boys in neuen Staffel von „Die Bachelorette“ den Kopf zu verdrehen. „Manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“, beschreibt sich die 27-Jährige. Die Wahl-Berlinerin will vor allem ein Vorbild sein: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau.“

Das ist Jennifer Saro

Seit knapp fünf Jahren ist Jennifer Saro mittlerweile Single – das soll sich durch ihre Teilnahme bei „Die Bachelorette“ ändern. Die Beauty gibt es aber nur im Doppelpack: Denn sie hat ihren Sohn mit im Gepäck! Kind, Karriere und Haushalt unter einen Hut zu kriegen, kann ganz schön kräftezehrend sein. Was ihr noch fehlt: Der richtige Mann an ihrer Seite! Als „Bachelorette“ hofft sie, ihren Mr. Right in der Show zu treffen. Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz sind ihr besonders wichtig. Ein Sportmuffel sollte er zudem auch nicht sein.

Steckbrief zu Jennifer Saro

NAME: Jennifer Saro

ALTER: 27

WOHNORT: Berlin

GEBURTSORT: Straubing

BERUF: Content Creatorin

KÖRPERGRÖSSE: 1,67 Meter

HOBBIES: Wakeboarden, Sport

SINGLE: seit 5 Jahren

INSTAGRAM: jennifer.saro

Das sind die Kandidaten

Adrian

Alexander

André

Baro

David

Fynn

Gianluca

Jesper

Mike

Kaan

Julian

Jesaia

Oguzhan

Oliver

Pedro

Thomas

Tim

Yannick

Sendezeiten und Stream zu „Die Bachelorette“

Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 um 20:15 Uhr bei RTL. Wie in den vergangenen Jahren werden die Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Premium-Nutzer von RTL+ kommen dagegen schon eher auf ihre Kosten. Denn auf dem Streamingdienst werden die neuen Episoden wahrscheinlich vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen ist die jeweilige Folge für alle Nutzer kostenlos bei RTL+ abrufbar.

Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort von „Die Bachelorette“

Gedreht wurde wieder im wunderschönen Thailand. Die Show findet bereits zum zweiten Mal in Thailand statt. Unter anderem zeichnet sich das Land durch traumhafte Landschaften und wunderschönen Stränden aus – es ist also die perfekte Date-Kulisse, wo sich Jennifer Saro und die Kandidaten näher kennenlernen werden. Die Staffeln von Maxime, Melissa, Gerda und Nadine wurden in Griechenland bzw. auf griechischen Inseln gedreht. Für wen sich Jennifer Saro wohl entscheiden wird? Und wie werden die Single-Boys bei der 27-Jährigen ankommen? RTL und RTL+zeigen „Die Bachelorette“ ab dem 12. Juli 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Jennifer Saro: So viele Beziehungen hatte die Bachelorette schon!