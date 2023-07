Bachelorette 2023: Kandidat Pedro lernte seinen Vater nie kennen!

Pedro will sich endlich neu verlieben! Der Sicherheitstechniker aus Hamburg hat sich deshalb bei „Die Bachelorette“ beworben und buhlt um Jennifer Saro. „Ich bin ein Alphatier“, sagt der 31-Jährige. Ob er die Bachelorette von sich überzeugen kann?

Was erleben, über seinen Schatten springen. Ein bisschen Action und eine Geschichte schreiben, die er seinen Kindern erzählen kann. Pedro fallen vielen Gründe ein, das Abenteuer „Die Bachelorette“ zu wagen, aber vor allem, weil der 31-Jährige nach einem Jahr Singledasein Lust hat, sich endlich wieder zu verlieben.

Steckbrief zu Pedro

Alter: 31

31 Job: Sicherheitstechniker

Sicherheitstechniker Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: einem Jahr

Pedro ist ein echter Familienmensch

Der gebürtige Brasilianer ist ein echter Familienmensch. In armen Verhältnissen geboren, kam er nach der Trennung seiner Eltern mit seiner Oma und seinen Brüdern nach Deutschland. Seine Mama holte die Familie hierher, nachdem sie Pedros deutschen Stiefvater heiratete, der inzwischen verstorben ist. Seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt. Irgendwann eine eigene Familie gründen – das ist Pedros großer Wunsch: „Meine Gene müssen weitergegeben werden“, scherzt er – und hat Recht: 1,78 m groß, durchtrainierte 80 kg und dunkelbraune Augen zum Verlieben. Der Sicherheitstechniker ist ein echter Blickfang.

Zudem weiß er durch seine aufgeschlossene und fröhliche Art zu überzeugen: „Vergiss niemals, das Leben in vollen Zügen zu genießen, auch in schwierigen Zeiten", so sein Motto. In Thailand hofft er nun auf eine Frau zu treffen, die seine Werte teilt und ähnlich zukunftsorientiert ist. Das perfekte erste Date? „Etwas Schönes essen, viel lachen. Und zum Abschluss vielleicht ein gemeinsamer Tanz." Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr.