Bachelorette 2023: An dieser Krankheit leidet Kandidat Adrian!

„In mir steckt mehr als nur ein Playboy“, sagt Adrian über sich. Der 27-Jährige aus Aachen will das Singledasein endlich beenden und will in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ um Jennifer Saro kämpfen.

„Ein außergewöhnlicher Mensch muss manchmal außergewöhnliche Wege gehen, um die Liebe zu finden“, sagt Adrian und wagt deshalb nun das Liebesabenteuer seines Lebens. Hilfsbereit, gutaussehend und ein echter Sonnenschein – so würden seine Freunde den Aachener beschreiben.

Steckbrief zu Adrian

Alter: 27

27 Sternzeichen: Stier

Stier Job: Bürokaufmann

Bürokaufmann Wohnort: Aachen

Aachen Single seit: zwei Jahren

Adrian erhielt die Diagnose Fibromyalgie

Die Richtige hat der 27-Jährige trotzdem noch nicht gefunden und hofft, seinem Singledasein nach zwei Jahren endlich ein Ende zu setzen. An sich selbst schätzt Adrian vor allem seine offene Art und positive Lebenseinstellung. Diese Fähigkeit, seinen Blick auch in dunklen Momenten nach vorn zu richten, hat ihn auch die schwere Zeit durchstehen lassen, als er die Diagnose Fibromyalgie erhalten hat. Eine Erkrankung der Muskeln, die seinen Traum von der Profifußballerkarriere zerplatzen ließ. „Ich bin jemand, ich finde immer eine Lösung“, sagt der Familienmensch, der in seiner Mutter seine beste Freundin und Partybegleitung gefunden hat.

Obwohl er in vergangenen Beziehungen negative Erfahrung gemacht hat, belogen wurde, ist Adrian überzeugt, mit der Bachelorette eine echte Chance auf eine gemeinsame Zukunft zu haben: „Jeder der diesen Weg geht, um die Liebe zu finden, ist doch schon mal verrückt. Im positiven Sinne. Das ist also schon mal eine Eigenschaft, die wir gemeinsam haben." Ob Adrian bei Jennifer Saro punkten kann? Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr.